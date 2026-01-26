OL : Tyler Morton sur un nuage

Prochainement papa, Tyler Morton a fêté cela par un superbe but dimanche à Metz (2-5). Le point d'exclamation sur une nouvelle sublime performance du métronome lyonnais.

Avant de peut-être vivre des nuits agitées, Tyler Morton savoure. Devenu très vite indispensable à l'OL, l'Anglais est déjà le métronome de l'entrejeu après seulement un semestre à Lyon. Six mois enchantés après le déchirement de quitter son chez lui à Liverpool, et qui seront ponctués dans quelques temps par un bouleversement dans sa vie de jeune adulte (23 ans).

Le milieu de terrain s'apprête à devenir papa. Il a d'ailleurs célébré sa magnifique réalisation à Metz (2-5) avec le ballon sous le ventre et un pouce dans la bouche. Un beau clin d'œil. "Ma copine est enceinte, oui. Je vis une période très heureuse à Lyon", a-t-il confié à nos confrères sur place.

Morton veut "valider ses matchs par des stats"

Auteur du 3-0, l'ex-Red est aussi impliqué sur l'ouverture du score et passeur décisif pour Endrick sur le 4-1. Son ambition désormais est de multiplier ces actions. "J’ai beaucoup aimé cette frappe ! Je veux ajouter des buts à ma palette, car je pense que je suis bon frappeur, a-t-il déclaré. Plus globalement, je dois valider mes matchs par des stats."

Sur le plan collectif, le natif de Wallasey voit aussi des améliorations ces dernières semaines. "Nous commençons à devenir une vraie équipe. Les victoires alimentent notre confiance. Ces deux buts concédés sont un point négatif, cependant, en mettre cinq à l’extérieur est très positif. Je suis vraiment en confiance avec tous ces bons joueurs autour de moi, je sens la volonté de chacun de travailler et de se battre pour l’autre, observait Tyler Morton. C’est la base, et vous avez besoin de ça avant que la qualité arrive. Nous avons les deux en ce moment, et on doit continuer. Tout le monde joue son rôle dans nos succès actuels."