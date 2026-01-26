OL : Tyler Morton sur un nuage

Prochainement papa, Tyler Morton a fêté cela par un superbe but dimanche à Metz (2-5). Le point d'exclamation sur une nouvelle sublime performance du métronome lyonnais.
Avant de peut-être vivre des nuits agitées, Tyler Morton savoure. Devenu très vite indispensable à l'OL, l'Anglais est déjà le métronome de l'entrejeu après seulement un semestre à Lyon. Six mois enchantés après le déchirement de quitter son chez lui à Liverpool, et qui seront ponctués dans quelques temps par un bouleversement dans sa vie de jeune adulte (23 ans).
Le milieu de terrain s'apprête à devenir papa. Il a d'ailleurs célébré sa magnifique réalisation à Metz (2-5) avec le ballon sous le ventre et un pouce dans la bouche. Un beau clin d'œil. "Ma copine est enceinte, oui. Je vis une période très heureuse à Lyon", a-t-il confié à nos confrères sur place.
Morton veut "valider ses matchs par des stats"
Auteur du 3-0, l'ex-Red est aussi impliqué sur l'ouverture du score et passeur décisif pour Endrick sur le 4-1. Son ambition désormais est de multiplier ces actions. "J’ai beaucoup aimé cette frappe ! Je veux ajouter des buts à ma palette, car je pense que je suis bon frappeur, a-t-il déclaré. Plus globalement, je dois valider mes matchs par des stats."
Sur le plan collectif, le natif de Wallasey voit aussi des améliorations ces dernières semaines. "Nous commençons à devenir une vraie équipe. Les victoires alimentent notre confiance. Ces deux buts concédés sont un point négatif, cependant, en mettre cinq à l’extérieur est très positif. Je suis vraiment en confiance avec tous ces bons joueurs autour de moi, je sens la volonté de chacun de travailler et de se battre pour l’autre, observait Tyler Morton. C’est la base, et vous avez besoin de ça avant que la qualité arrive. Nous avons les deux en ce moment, et on doit continuer. Tout le monde joue son rôle dans nos succès actuels."
C'est une grande chance de l'avoir dans notre équipe, super technicien et bon état d'esprit.
Question stats ce n'est déjà pas si mal, s'il fait encore mieux, on va se faire piquer 😉
On le savait déjà avant qu'il arrive, offensivement et en terme de vision de jeu il est top. Son défaut c'est défensivement, encore hier où il se fait passer un peu trop facilement. Mais bon, si il était parfait il ne serait pas ici et Liverpool l'aurait garder
Ce Tyler Morton est un milieu de terrain tellement fort. On n’avait pas eu une véritable plaque tournante de ce niveau depuis Djila Diarra, avec cette même capacité à réguler le jeu et à dicter le tempo, le tout accompagné d’un jeu long absolument formidable. Les diagonales qu’il envoie match après match sont un régal.
Sous pression, il est juste. Il a une vraie qualité de frappe. Défensivement, il ne brille peut-être pas autant, même si on l’a vu à plusieurs reprises effectuer des retours salvateurs. C’est typiquement le genre de joueur qui fait briller un collectif, plus qu’il ne cherche à briller seul.
Et justement, cette saison, ce qui ressort avant tout, c’est ça : le collectif. Une bonne mentalité, un groupe qui vit bien ensemble, qui travaille, qui s’entraide. Ça faisait très longtemps qu’on n’avait pas vu ou ressenti ça ici.
Cerise sur le gâteau, on a récupéré pour cinq mois un facteur X, un joueur à part, un ovni qui n’était clairement pas destiné à notre club en temps normal, mais que le contexte, la conjoncture et surtout le bon travail du club nous ont permis d’avoir chez nous.
Cette saison devait être une saison de reconstruction, où évoluer en Ligue 1 était une chance. Elle est finalement devenue une parenthèse enchantée, portée par l’ensemble du club. Et qui sait… si ça se trouve, elle deviendra même une saison historique.
Quel plaisir de suivre ce groupe.
Il est tellement plus fort que les milieux que nous avions la saison dernière , avec lui nous aurions remporté la ligue europa , hélas nous avions akouokou et veretout ....