Benoît Tavenot, entraîneur du FC Metz (@Metz)

Metz - OL (2-5) : Tavenot regrette les "erreurs" défensives messines

  • par Gwendal Chabas

    • Metz avait la volonté de ne pas se regrouper derrière face à l'OL. Mais les largesses messines ont eu raison de ce plan de jeu (2-5).

    On ne pourra pas reprocher au FC Metz d'avoir fermé le jeu, malgré sa position précaire au classement. La lanterne rouge du championnat a perdu dans les grandes largeurs contre l'OL (2-5), mais a toujours essayé de s'en sortir proprement. Les lacunes messines sont latentes, ce qui pénalise l'équipe, mais les hommes de Benoît Tavenot ont eu le mérite de se battre jusqu'au pénalty d'Endrick à la 88e.

    "J'avais l'ambition de mieux défendre, d'aller les chercher"

    Une vertu positive, même si le coach des Grenat retient les cinq réalisations encaissées. "Ça m'embête car le stade était beau, il y avait du monde. On fait une bonne entame, qui n'a pas duré car on prend l'ouverture du score après 10 minutes. [...] Malheureusement, on fait trop de grosses étourderies. En Ligue 1, face à de tels joueurs, on ne peut pas se le permettre, a-t-il regretté. J'avais l'ambition de mieux défendre, d'aller les chercher un peu plus haut, mais ça n'a pas fonctionné et on a été pris dans la profondeur de manière violente."

    Dans l'état d'esprit, les Mosellans ont affiché de belles choses. Ils sont tombés sur plus forts, mais cela pourrait les aider dans leur quête de maintien. Il leur faudra néanmoins se montrer plus solides dans l'aspect défensif. "Les gars n'ont pas lâché, même s'ils ont mal donné au vu de nos erreurs, soulignait le nouveau coach arrivé la semaine passée. Les buts que l'on concède sont trop faciles."

    OL : Endrick, impact immédiat

