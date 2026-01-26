OL - Ligue 1 : fin du sursis pour Hans Hateboer

Au vu des absences actuelles, cette nouvelle est la bienvenue à l'OL. Hans Hateboer n'est plus sous la menace d'une suspension après son sursis.

Sans Abner et Nicolas Tagliafico, c'est lui qui a occupé le couloir gauche de la défense lyonnaise. On s'attendait à voir Ainsley Maitland-Niles, mais c'est Hans Hateboer qui a remplacé le Brésilien et l'Argentin, tous deux blessés. Et il avait une certaine pression sur ses épaules. Non seulement il devait gérer Koffi Kouao en deuxième période, le meilleur messin depuis le début de la saison, mais en plus, il ne devait pas prendre de carton jaune.

Car rappelons que le Néerlandais était encore en sursis pour ce déplacement en Moselle (2-5). En effet, suite à son exclusion à Brest en novembre (0-0), il avait écopé de deux rencontres de suspension, plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Il devait tenir huit parties sans être averti à son retour. Ce qu'il est parvenu à faire.

Sans éclat mais sérieux à Metz

Fin de la période de surveillance pour l'ancien Rennais. Plutôt une bonne chose pour l'OL, bien que sa performance n'ait pas été époustouflante. Il a été sérieux et appliqué, même si nous pouvons lui reprocher de laisser un espace trop important à Koffi Kouao pour ajuster son centre sur le deuxième but des Grenats. Cependant, il faut préciser qu'il n'évoluait pas à son poste.

Avec les blessures en défense, il n'est pas interdit de penser qu'Hans Hateboer sera un peu plus souvent utilisé dans les semaines à venir. Abner pourrait revenir jeudi contre le PAOK, mais il faudra aussi faire souffler Ainsley Maitland-Niles à terme. Paulo Fonseca n'aura pas de trop une solution supplémentaire derrière pour les matchs de février.