OL Académie : bon dimanche pour les U17, les U19 décrochent

Gros coup pour les U17 de l'OL, vainqueurs de leur dauphin. En revanche, les U19 replongent après une défaite à domicile.

Week-end contrasté pour les jeunes de l'OL. La réserve a gagné samedi, faisant un pas vers le maintien en N3. Les U17 visent les play-offs, et ils font ce qu'il faut pour cela. Pour les U19, ce fut plus difficile, avec un revers à la maison contre Auxerre (0-1).

Commençons d'ailleurs par les protégés de Florent Balmont. Opposés à l'AJA, qui est en milieu de tableau, les Gones ont été surpris juste avant la pause (maudite 42e minute) par les Bourguignons. Un retard qu'ils n'ont jamais pu combler. Cette défaite est la 5e concédée après 17 journées.

Les U19 pourraient voir Clermont s'envoler

Les coéquipiers de Kenan Doganay restent deuxièmes, profitant du revers messin contre Sochaux. Ils manquent donc la possibilité de prendre trois longueurs d'avance sur les Grenats. Surtout, le leader, Clermont, pourrait compter neuf points d'avance. Son match a été reporté, mais il sait déjà qu'il ne peut pas perdre de terrain sur ses poursuivants.

À l'inverse de leurs aînés, les U17 n'ont pas tergiversé au moment de défier leur dauphine, Metz. Après une entame difficile et plusieurs absences importantes, ils ont infligé une sévère défaite à leur rival. Un succès 4 à 0 possible notamment en raison du carton rouge d'un adversaire à la 56e minute.

Les U17 renouent avec la victoire

Après trois nuls de rang, les Lyonnais avaient déjà bien réagi en ouvrant la marque par Mohamed Meguenni à la 22e minute. D'un froid réalisme, le groupe de Samy Saci a profité de deux passes décisives de l'ailier pour Aaron Trincat, défenseur reconverti attaquant gauche (70e), et Ajdin Muminovic (74e). Le capitaine Djibril Merouani, qui a offert le premier but à Meguenni, a laissé sa place à Khalil Mahichi, qui a conclu le festival d'un somptueux lob (4-0, 83e).

Avec ce résultat, les Rhodaniens repartent de l'avant et prennent leurs distances avec les Mosellans (six unités). Désormais, il faut se méfier des Sochaliens, deuxièmes à trois points.

La fin de la semaine sera consacrée à la Gambardella. Les U18 se mesureront à Hyères le samedi 31 janvier à 18 heures. Objectif : rallier les 8es de finale.