OL : Tyler Morton, un champion d’Europe U21 à relancer

Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton sort d’un Euro Espoirs triomphant avec l’Angleterre. Le milieu de terrain de 22 ans veut désormais s’imposer en Ligue 1.

À 22 ans, Tyler Morton a pris part à l’Euro U21 cet été et l'a remporté avec l’Angleterre. Titulaire à deux reprises, il a cumulé 223 minutes de jeu. Avec 88 % de passes réussies, une passe décisive et 62 % de duels gagnés, il a été le milieu anglais le plus efficace dans ce domaine. Morton a aussi récupéré cinq ballons. Des statistiques solides qui confirment sa qualité de relance et son impact à la récupération.

Une progression régulière avant son arrivée à Lyon

Avant de rejoindre l’OL, Tyler Morton a connu une trajectoire cohérente. En 2023-2024, il a disputé une saison pleine avec Hull City, en Championship, la D2 anglaise. Il y a enchaîné les matchs et gagné en expérience. En revanche, lors de la saison 2024-2025, il a surtout joué avec les jeunes de Liverpool, son club formateur. Moins exposé, il a tout de même continué à progresser. Aujourd’hui, il arrive à Lyon avec l’envie de franchir un cap. L’OL lui offre une belle opportunité de s’imposer dans le championnat de France.