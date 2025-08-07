OL : Tyler Morton, un champion d’Europe U21 à relancer

Nouvelle recrue de l’Olympique Lyonnais, Tyler Morton sort d’un Euro Espoirs triomphant avec l’Angleterre. Le milieu de terrain de 22 ans veut désormais s’imposer en Ligue 1.
À 22 ans, Tyler Morton a pris part à l’Euro U21 cet été et l'a remporté avec l’Angleterre. Titulaire à deux reprises, il a cumulé 223 minutes de jeu. Avec 88 % de passes réussies, une passe décisive et 62 % de duels gagnés, il a été le milieu anglais le plus efficace dans ce domaine. Morton a aussi récupéré cinq ballons. Des statistiques solides qui confirment sa qualité de relance et son impact à la récupération.
Une progression régulière avant son arrivée à Lyon
Avant de rejoindre l’OL, Tyler Morton a connu une trajectoire cohérente. En 2023-2024, il a disputé une saison pleine avec Hull City, en Championship, la D2 anglaise. Il y a enchaîné les matchs et gagné en expérience. En revanche, lors de la saison 2024-2025, il a surtout joué avec les jeunes de Liverpool, son club formateur. Moins exposé, il a tout de même continué à progresser. Aujourd’hui, il arrive à Lyon avec l’envie de franchir un cap. L’OL lui offre une belle opportunité de s’imposer dans le championnat de France.
Le mec sort d’un prêt en Championship où le niveau physique est quand même supérieur à la Ligue 1, je ne me fais pas trop de soucis là dessus…après je trouve le profil un peu trop similaire à Tessman, mais bon, on verra bien ✌️
"Moins exposé, il a tout de même continué à progresser". Et ben écoute je te fais confiance.
J'ai toujours des doutes sur les jeunes joueurs des gros clubs qui sont vendus. Étant donné que ces clubs ont rarement besoin d'argent, et qu'en cas d'espoir sur un joueur ils préfèrent largement le prêter.
C'est un peu comme les joueurs vendus par le Bayern. C'est très rare qu'ils continuent de performer et/ou progresser. Ils savent très bien vendre quand il le faut. Même si Coco nous prouve le contraire 🙂