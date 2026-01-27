Actualités
Les joueurs de l'OL félicitent Abner
Les joueurs de l’OL félicitent Abner (Photo by Alex MARTIN / AFP)

PAOK, Lille, Laval : l'OL va passer un moment dans son jardin

  • par Gwendal Chabas

    • Avant d'aller à Nantes le 7 février, l'OL jouera trois matchs de suite à domicile. L'occasion de poursuivre son excellente dynamique ?

    Une nouvelle pelouse qui va très vite devoir se montrer performante. En fin de semaine dernière, les jardins de l'OL ont été sollicités pour changer le rectangle vert du Grand Stade. Et l'herbe sera vite mise à contribution au vu du riche calendrier qui l'attend. En effet, les Lyonnais disputeront trois rencontres en sept jours sur ce terrain.

    Paulo Fonseca et ses troupes vont pouvoir défaire leurs valises pour un petit moment, avec les réceptions à venir du PAOK (jeudi), de Lille (dimanche) puis de Laval (mercredi 4 février). Trois affiches, et même quatre si on inclut le derby de l'OL Lyonnes le dimanche 8 à 15 heures.

    Le calendrier deviendra plus difficile ensuite

    Si l'on place du côté des partenaires de Tyler Morton, ces trois parties, bien que disputées à domicile, auront des contextes différents. Entre la coupe d'Europe et le besoin de gagner pour rester premier, et la Ligue 1 avec la réception cruciale du LOSC (cinquième), les matchs s'annoncent déterminants. Puis il faudra se tourner vers le 8e de finale de la Coupe de France. Opposés aux Lavallois, avant-derniers de Ligue 2, les Rhodaniens visent le tour suivant dans une compétition très ouverte.

    Sans parler de tournant, l'OL serait évidemment bien inspiré de mettre à profit ces confrontations à la maison. D'autant plus qu'ensuite, le calendrier va se corser quelque peu. Outre le Nantes d'Anthony Lopes (07/02), il faudra se mesurer à Nice, Strasbourg puis Marseille. Ces deux rendez-vous en particulier étant à l'extérieur et cruciaux en championnat.

