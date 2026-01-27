Actualités
OL : Fonseca, une gestion au gré des bobos

  • par Gwendal Chabas
    • Dans une période charnière de sa saison, l'OL se voit handicapé par plusieurs pépins physiques plus ou moins graves. Paulo Fonseca doit jongler avec ces aléas.

    Pendant quelques jours, les seuls noms à figurer à l'infirmerie de l'OL étaient Ernest Nuamah et Malick Fofana. Mais cela n'a pas duré. Ils ont été rejoints la semaine dernière par Nicolas Tagliafico pour un mois. Puis, de temps à autre, Orel Mangala s'absente, sans oublier Abner et Corentin Tolisso, qui ont ressenti des petits bobos.

    Si l'on ajoute à ce constat les interrogations sur les Tchèques Pavel Šulc et Adam Karabec, restés sur le banc dimanche à Metz, on se dit qu'il sera difficile de trouver 11 footballeurs disponibles pour affronter le PAOK jeudi (21 heures). Surtout que Hans Hateboer, Noah Nartey, Rachid Ghezzal (blessé) et Endrick ne sont pas qualifiés.

    Un vrai casse-tête pour Paulo Fonseca qui aimerait avoir le loisir de piocher dans son effectif sans retenue. "Je suis vraiment préoccupé en ce momentOn a beaucoup de rencontres, on ne peut pas oublier qu’on a joué contre les Young Boys sur un terrain différent (0-1, jeudi 23 janvier), a-t-il rappelé dimanche avant de citer les cas individuels. On va voir avec qui on pourra préparer le duel très important contre le PAOK et celui contre Lille."

    Il faudra bien faire souffler certains joueurs

    Moussa Niakhaté est de nouveau disponible, ce qui offre une solution supplémentaire en défense. Loin d'être un luxe au vu des interrogations dans ce secteur, notamment au sujet des latéraux gauche. Le souci étant que cela ne facilite pas l'alternance pour les garçons comme Clinton Mata, Tyler Morton, voire Afonso Moreira. "Il faudra à un moment en faire reposer certains", soulignait Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

    Surtout que la séquence n'est pas terminée, avec cette période de 7 matchs en 21 jours jusqu'au 7 février. "Ils arrivent malgré tout à enchaîner les victoires car le groupe roule, c'est plutôt fluide. On sent que même si tu remplaces un joueur par un autre, ça fonctionne, bien qu'il y ait des éléments très importants. Cependant, la profondeur de banc peut être limitante pour l'Olympique lyonnais dans ses ambitions, reconnaît l'ancien gardien. Même s'il y a eu des retours et quelques arrivées, on voit encore des manques dans la rotation, surtout au milieu. Malick Fofana, Ernest Nuamah, Abner... Oui il y a pas mal de pépins physiques."

    Paulo Fonseca fait rarement totalement tourner son 11

    Une donnée à prendre en compte évidemment, puisque les organismes, en particulier en plein hiver, commencent clairement à tirer. Le club a déjà disputé 28 parties depuis le mois d'août. "C'est pour ça qu'on est un peu réticents à s'enflammer. Il faudra faire attention à ça, mais l'entraîneur ne prend personne à la légère, notait Enzo Reale, autre ex-pensionnaire de Tola-Vologe. Même face à Metz (2-5), il avait besoin de Corentin Tolisso, donc on le met sur le terrain car les points pris ne sont plus à prendre. C'est aussi important de savoir jouer avec les forces vives du moment."

    Néanmoins, ces absences n'empêchent pas pour l'instant l'OL de bien figurer dans toutes les épreuves. Il a gagné ses huit dernières affiches, une première depuis 2006. "Ce n'est pas anodin. Ça veut dire que des choses se mettent en place, appréciait Nicolas Puydebois. Malgré ce qui s'est passé à l'intersaison, l'équipe a trouvé la bonne carburation, un collectif huilé. […] Et pourquoi ne pas rêver à encore de meilleurs résultats ?"

    Une aubaine pour les jeunes

    Pour cela, il faudra sans doute récupérer sans trop tarder quelques renforts internes. En attendant, ce sont les jeunes qui en profitent, à l'image de Mathys de Carvalho, Rémi Himbert ou Adil Hamdani qui ont le droit à quelques minutes en tant que remplaçants. "Le succès face aux Messins était acquis, donc c'est toujours intéressant de les voir, de leur donner du temps de jeu. Cela leur donne confiance et envie d'y regoûter, confirmait notre consultant triple champion de France. C'est de la bonne gestion, je trouve. Il faut le faire de ces confrontations-là, car ce n'est pas contre le PSG ou Marseille que tu pourras te le permettre."

    Pour ces chocs, il serait en effet opportun que les Lyonnais soient, dans leur grande majorité, à 100%. Nous sommes à quelques semaines/mois de ces rendez-vous cruciaux. D'ici là, la formation rhodanienne et son coach devront jongler avec les hommes à disposition, dont Endrick, une arme offensive qui peut aider à passer sans trop d'encombre cette période.

    François Letexier, l'un des Arbitres de Ligue 1
    François Letexier à la direction d'OL - Lille
    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 27 Jan 26 à 8 h 56

      "On sent que même si tu remplaces un joueur par un autre, ça fonctionne"

      Euh non , le banc n'est pas du tout du même niveau , quand Tolisso sort l'équipe ne maitrise plus rien en seconde mi temps .

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mar 27 Jan 26 à 9 h 02

        Oui moi je trouve que ce n'est pas si bien huilé que ça. D'ailleurs j'ai un peu peur de nos deux prochains matchs. On a beaucoup d'absents ou de joueurs convalescents, et on va affronter deux équipes de qualité et qui ont besoin de gagner.

        Et puis nos bons joueurs qui ne sont pas blessés enchaînent beaucoup de matchs et il va donc falloir faire attention à eux (Moreira, Mata, AMN, etc...).

        C'est l'heure pour les remplaçants de montrer qu'ils sont au niveau afin de maintenir le rythme. Tout va dépendre d'eux.

        Signaler

