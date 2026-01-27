François Letexier à la direction d'OL - Lille

Actualités
    • L'OL peut faire le trou dimanche. Il reçoit Lille à 15 heures pour la 20e journée de Ligue 1. Un match arbitré par François Letexier.

    Évidemment, l'affiche de jeudi face au PAOK occupe les esprits. Lancé dans une série de trois réceptions consécutives, l'OL a des points à prendre et une bonne dynamique à entretenir sur les matchs à venir. Dimanche par exemple, il accueille Lille, un concurrent direct (15 heures).

    Profitant de la mauvaise passe de Bruno Genesio et de ses troupes, l'OL a pris quatre longueurs d'avance sur son rival, toujours cinquième. La confrontation dominicale vaudra chère, avec la possibilité pour les hommes de Paulo Fonseca de mettre son adversaire à sept points.

    Ce choc de Ligue 1 sera dirigé par un officiel bien connu, François Letexier. À 36 ans, il fait partie des hommes en noir les plus renommés dans l'Hexagone et en Europe. Au cours de sa carrière, il a croisé le chemin de l'Olympique lyonnais à 27 reprises depuis 2017. Dont une fois cette saison, lors du duel contre l'OM au mois d'août 2025 (1-0).

    Arbitre du dernier derby

    Lors du précédent exercice, il s'est notamment illustré lors du derby à Saint-Étienne (2-1) en n'excluant pas le Stéphanois Lucas Stassin pour un tacle sur le talon d'Achille de Corentin Tolisso. Au cours de cette même opposition d'avril 2025, on se souvient qu'un jet de pièce sur son assistant, Mehdi Rahmouni, avait interrompu la rencontre.

    Ce dernier sera à nouveau aux côtés de monsieur Letexier dimanche. Nous retrouverons aussi dans le trio Gwenaël Pasqualotti. Gaël Angoula prendra le rôle de quatrième arbitre, s'occupant des changements et du temps additionnel. À la Var, place au duo Nicolas Rainville et William Lavis.

    2 commentaires
    1. Juni38
      Juni38 - mar 27 Jan 26 à 9 h 12

      Il se rappelle à notre mauvais souvenir ...

      Génésio sera t'il encore sur le banc dimanche , son sort semble ne tenir plus qu'à un fil .

      Signaler
      1. Altheos
        Altheos - mar 27 Jan 26 à 9 h 18

        Cela va dépendre du résultat de jeudi.
        Le LOSC joue sa qualification pour les barrages de la C3.

        Signaler

