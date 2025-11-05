Actualités
Supporters de Saint-Etienne
Supporters de Saint-Etienne lors du derby contre l’OL (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

ASSE - OL : après le jet d'une pièce sur l'arbitre, deux supporters condamnés à 7 mois de prison avec sursis

  • par Gwendal Chabas

    • De la prison avec sursis et une interdiction de stade. Voici la peine infligée à deux supporters de l'ASSE pour avoir jeté une pièce de monnaie sur l'arbitre assistant du match face à l'OL en avril 2025.

    Deux supporters de l'ASSE âgés de 28 ans ont été condamnés mardi à sept mois de prison avec sursis. Ils comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Saint-Étienne pour avoir jeté des pièces de monnaie sur un arbitre lors du derby entre les Verts et l'OL, le 20 avril dernier. Leur sanction comprend également trois ans d'interdiction d'enceinte sportive. De plus, ils devront verser 2 500 euros de dommages et intérêts à la victime, Mehdi Rahmouni.

    Le représentant du parquet André Merle avait requis neuf mois de détention avec sursis, assortis d'une interdiction judiciaire de stade d'au moins deux ans. Les avocats des prévenus, Laure Salomon et Julien Rey, ont vainement plaidé la relaxe pour les violences aggravées. Ils arguaient que le lien de causalité entre les jets de pièces et la blessure de l'officiel n'était pas établi. Ils poursuivaient la défense de leurs clients en expliquant que d'autres spectateurs en ont fait de même.

    L'OL était partie civile

    Conducteur d'engins de chantier pour l'un, électricien pour l'autre, les prévenus ont présenté leurs excuses. Ils ont reconnu avoir jeté chacun quelques pièces de monnaie en direction du terrain de jeu depuis les tribunes dans l'excitation provoquée par le derby. Ils étaient en plus sous l'effet de la consommation d'alcool. Arbitre de touche, Mehdi Rahmouni avait été atteint au niveau du crâne par une pièce de deux centimes d'euros. Un incident entraînant un œdème de trois centimètres et une ITT (interruption totale de travail) d'un jour.

    Ce geste avait engendré l'arrêt de la rencontre pendant une quarantaine de minutes. L'ASSE menait alors 1-0. Elle s'est terminée sur une victoire des Stéphanois 2 à 1. Le représentant du corps arbitral a témoigné mardi à la barre. Il a affirmé n'avoir « jusqu'alors jamais été agressé depuis dix ans » qu'il officie en Ligue 1. Il a ajouté qu'à sa connaissance, c'était « la première fois qu'on arrêtait un match de l'élite pour ce motif ». Le syndicat des arbitres du football, l'AS Saint-Etienne, l'OL, la Fédération française de football (FFF) et la Ligue de football professionnel (LFP) s'étaient aussi constitués parties civiles.

    Avec AFP.

    à lire également
    OL - PSG : l'arbitre Benoît Bastien sera équipé d'une caméra

    Laisser un commentaire

    Suivez le Live sur Score'n'co
    d'heure en heure
    Alejandro Gomes Rodriguez, attaquant de l'OL
    Mondial U17 : l'Angleterre de Gomes Rodríguez (OL) chute d'entrée 14:20
    Supporters de Saint-Etienne
    ASSE - OL : après le jet d'une pièce sur l'arbitre, deux supporters condamnés à 7 mois de prison avec sursis 13:30
    Lily Yohannes lors de l'amical OL Lyonnes - Servette FC
    OL Lyonnes : Lily Yohannes devancée pour le Golden Girl 12:40
    Rémi Himbert, capitaine de l'équipe de France U16 contre l'Angleterre
    France : entrée en lice des Bleuets et d'Himbert (OL) au Mondial U17 11:50
    OL - PSG : l'arbitre Benoît Bastien sera équipé d'une caméra 11:00
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 3 novembre en podcast  10:10
    Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
    Montpellier - OL Lyonnes : Émeline Rochebilière aux commandes 09:25
    Corentin Tolisso au duel avec Achraf Hakimi lors d'OL - PSG
    Avant l'OL, le PSG a probablement perdu Hakimi et Dembélé 08:40
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    La joie des joueurs de l'OL face à Metz.
    Ligue Europa : retrouvailles 12 ans après entre l'OL et le Real Betis 08:00
    Abner, latéral gauche de l'OL
    Abner : "J'ai trouvé un environnement parfait à l'OL" 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    Abner (OL) sur son exclusion face au Paris FC : "Ç'a changé le match" 04/11/25
    Enzo Molebé portera le numéro 19 avec le groupe professionnel de l'OL
    OL - Mercato : Enzo Molebe prolonge jusqu'en 2029 04/11/25
    Maitland-Niles et Mata devant Del Castillo (Brest)
    Ligue 1 : l'OL et Brest se retrouveront le dimanche 18 janvier 04/11/25
    Les supporters de l'OL à Auxerre
    Real Betis - OL : 800 supporters lyonnais à Séville 04/11/25
    Dominik Greif (OL) face à Olivier Giroud et Lille
    Ligue 1 : avec 6 clean-sheets, l'OL fait aussi bien que le PSG 04/11/25
    La joie des joueurs de l'OL après la victoire à Lille.
    OL : dernière ligne droite à gérer avant la trêve 04/11/25
    Abner lors de Real Sociedad - Real Betis
    OL : Abner retrouvera le Real Betis 04/11/25
    Pau Lopez, gardien du Real Betis
    Le Betis sans son gardien titulaire contre l'OL 04/11/25
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut