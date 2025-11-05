OL Lyonnes : Lily Yohannes devancée pour le Golden Girl

Nommée pour le trophée de Golden Girl, Lily Yohannes ne repartira pas avec le titre. Elle est battue par l'Anglaise Michelle Agyemang, qui joue à Brighton.

Jule Brand devra encore attendre avant d'avoir une successeure au sein de l'OL Lyonnes. Victorieuse du trophée de Golden Girl en 2022, lors de la première édition, l'Allemande pouvait être suivie par sa coéquipière Lily Yohannes trois ans plus tard. Mais la milieu de terrain est finalement devancée dans cette course à la distinction individuelle.

Face à une championne d'Europe avec l'Angleterre

Il faut dire qu'elle avait une sacrée concurrente face à elle. Michelle Agyemang a remporté ce titre, après une année 2025 bien remplie. Avec l'Angleterre, elle a glané le championnat d'Europe en étant élue meilleure jeune joueuse du tournoi. L'attaquante de 19 ans évolue actuellement à Brighton, où elle est prêtée par Arsenal. Elle manquera néanmoins le reste de la saison suite à sa rupture des ligaments croisés.

Cette récompense est remise chaque année après le vote de 50 journalistes sportifs sélectionnés à travers l'Europe. Le prix est organisé par le média italien Tuttosport et vient saluer les footballeurs et footballeuses de moins de 21 ans. À 18 ans, Yohannes aura donc d'autres opportunités sans doute pour l'obtenir au vu des promesses suscitées.