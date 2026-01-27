Mercredi se tiendra l'Assemblée générale des actionnaires de l'OL. Avec John Textor ? Les Bad Gones se sont officiellement exprimés contre sa venue.

C'est une réunion comme il en existe plusieurs dans la vie d'une entreprise. Pourtant, l'Assemblée générale destinée aux actionnaires d’Eagle Football Group (ex-OL Groupe) crée quelques remous. Le rendez-vous doit avoir lieu mercredi 28 janvier, et à Décines, on se demande si John Textor sera de la partie. Comme nous l'expliquions lundi, cette interrogation est latente, et il est question de savoir si l'Américain se présentera en personne ou s'il enverra ses représentants.

Rappelons que le patron de la holding Eagle Football n'a plus remis les pieds à Lyon depuis la relégation administrative par la Direction nationale du contrôle de gestion l'été dernier. Et il ne semble plus être le bienvenu entre Rhône et Saône, en tout cas pour les Bad Gones.

Le Kop Virage Nord en appelle aux actionnaires

Les membres du Kop Virage Nord ont affirmé dans un communiqué leur opposition à la présence de l'homme d'affaires. "Alors que le travail de la direction actuelle pour remonter la pente est en cours, l'idée de voir celui qui a failli couler notre club venir se pavaner nous est insupportable, ont-ils écrit. Nous espérons que tous les amoureux de l'OL partagent notre avis."

Citant la célèbre réplique de Michel Audiard, les supporters rhodanien jugent que "vu son pedigree, il est bien possible qu'il ose venir, alors qu'il est acculé à Botafogo et en attente d'un procès en Angleterre." Le groupe affirme donc que "John Textor et Eagle doivent rester le plus loin possible de l'Olympique lyonnais." Et si jamais il venait à se montrer, les Bad Gones réclament que "chaque actionnaire lui signifie que sa place n'est pas, et n'a jamais été ici."