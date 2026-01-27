Coupe de France : tirage au sort lundi 2 février pour l'OL Lyonnes

L'OL Lyonnes, aisément qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, connaîtra son adversaire lundi 2 février. On découvrira aussi les potentielles affiches des demi-finales.

Pour l'instant, l'OL Lyonnes se balade dans la compétition. Vainqueur de Saint-Étienne 6 à 0 à l'extérieur, il a récidivé ce week-end en 8es de finale. Samedi, il a battu l'OM sur un score également très prolifique (1-5). Le voilà donc parmi les huit dernières équipes encore en course pour gagner la Coupe de France. Les joueuses de Jonatan Giráldez sont en compagnie, notamment, du PSG, du Paris FC et du FC Nantes.

Un adversaire de D3

Soit les quatre premiers de D1. Ce qui promet un plateau assez relevé, avec en plus, Dijon, tombeur de Fleury, du Havre et de Strasbourg. Le petit poucet est un pensionnaire de troisième division, comme la réserve rhodanienne : le SM Caen. Il apparaît comme le tirage le plus favorable, du moins sur le papier.

Quand saura-t-on le nom du futur adversaire de Wendie Renard et de ses coéquipières ? Dans moins d'une semaine, le lundi 2 février. En plus des quarts de finale, la Fédération française de football prévoit de désigner les rencontres des demi-finales. Le prochain tour se déroulera le week-end du 14-15 mars. Quant à la place pour la finale, elle se jouera les 4 et 5 avril. Et les Lyonnaises espèrent évidemment en être.