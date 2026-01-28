OL - PAOK : Tolisso, Sulc et Mangala toujours absents

À la veille de la réception du PAOK, Paulo Fonseca ne peut toujours pas compter sur Corentin Tolisso et Pavel Sulc. Les deux joueurs touchés avant et durant le match à Metz n'étaient pas présents à l'entraînement ce mercredi.

C'est un groupe assez jeune qui risque de se présenter jeudi soir sur la pelouse du Parc OL pour la réception du PAOK. Il y avait en tout cas de la jeunesse ce mercredi pour le dernier entraînement avant l'ultime journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. En plus des habitués du groupe pro, Prince Mbatshi ou encore Adil Hamdani complétaient le contingent de joueurs qui postulent pour le match de jeudi soir. Pourquoi autant de jeunesse ? Tout simplement parce que Paulo Fonseca doit composer avec les pépins physiques de certains de ses éléments.

Toujours quatre joueurs non qualifiés

Diminués contre le FC Metz, Pavel Sulc et Corentin Tolisso n'étaient toujours pas présents, tout comme Nicolas Tagliafico absent pour un mois. Avec la perspective de la venue de Lille dimanche (15h), le staff ne souhaite prendre aucun risque, d'autant plus que la qualification en huitième est déjà acquise. En plus du capitaine et du meilleur buteur lyonnais, Orel Mangala n'a pas pris part à la séance, lui qui avait dû faire l'impasse sur le déplacement en Lorraine après avoir joué quelques minutes à Berne.