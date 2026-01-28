Actualités
Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
Corentin Tolisso lors d’OL – Metz (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

OL - PAOK : Tolisso, Sulc et Mangala toujours absents

  • par David Hernandez
  • 19 Commentaires

    • À la veille de la réception du PAOK, Paulo Fonseca ne peut toujours pas compter sur Corentin Tolisso et Pavel Sulc. Les deux joueurs touchés avant et durant le match à Metz n'étaient pas présents à l'entraînement ce mercredi.

    C'est un groupe assez jeune qui risque de se présenter jeudi soir sur la pelouse du Parc OL pour la réception du PAOK. Il y avait en tout cas de la jeunesse ce mercredi pour le dernier entraînement avant l'ultime journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. En plus des habitués du groupe pro, Prince Mbatshi ou encore Adil Hamdani complétaient le contingent de joueurs qui postulent pour le match de jeudi soir. Pourquoi autant de jeunesse ? Tout simplement parce que Paulo Fonseca doit composer avec les pépins physiques de certains de ses éléments.

    Toujours quatre joueurs non qualifiés

    Diminués contre le FC Metz, Pavel Sulc et Corentin Tolisso n'étaient toujours pas présents, tout comme Nicolas Tagliafico absent pour un mois. Avec la perspective de la venue de Lille dimanche (15h), le staff ne souhaite prendre aucun risque, d'autant plus que la qualification en huitième est déjà acquise. En plus du capitaine et du meilleur buteur lyonnais, Orel Mangala n'a pas pris part à la séance, lui qui avait dû faire l'impasse sur le déplacement en Lorraine après avoir joué quelques minutes à Berne.

    19 commentaires
    1. Avatar
      lekinslayer - mer 28 Jan 26 à 11 h 56

      Ce qui veut donc dire a priori que le 11 serait

      Greif (ou Descamps)

      AMN - Mata - Kluivert - Abner (ou Niakhaté si Abner n'est pas apte)

      Morton - Tessmann - De Carvalho

      Karabec - Merah - Moreira

      Signaler
      1. OLVictory
        OLVictory - mer 28 Jan 26 à 12 h 02

        Pas de séance de tirs au but, je vote Descamps !

        Signaler
      2. Avatar
        BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 12 h 08

        Karabec ailier c'est tristounet quand même...

        Signaler
        1. Avatar
          lekinslayer - mer 28 Jan 26 à 12 h 15

          On est plutot dans 4-4-2 losange en ce moment, donc Merah dans le role de Tolisso ou Sulc, et Karabec du coup dans le role d'Endrick. Mais de toute façon on n'a pas 46 possibilités malheureusement

        2. OLVictory
          OLVictory - mer 28 Jan 26 à 12 h 17

          Karabec dans le rôle d'Endrick, ça serait intéressant de voir ce qu'il sait faire sans être collé à la ligne.
          En théorie ça pourrait être mieux

        3. Avatar
          BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 12 h 18

          Karabec dans le rôle d'Endrick... ça fait mal quand même. Ce sont des profils totalement différents. Mais effectivement, pas trop le choix.

          Quoique si ça ne tenait qu'a moi je remplacerai plutôt Endrick par AGR.

          Mais impossible malheureusement.

    2. Avatar
      BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 12 h 07

      Encore deux gros absents tout de même ! Heureusement Niakahté et Abner reviennent.

      Signaler
    3. RBV
      RBV - mer 28 Jan 26 à 12 h 07

      Mangala c'est un mystère quand même...

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 12 h 08

        Mais je ne comprends pas, il n'y toujours pas eu d'infos officielle sur son absence, si ?

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - mer 28 Jan 26 à 12 h 15

          Si le joueur le souhaite, il peut interdire de divulguer ses infos médicales confidentielles. De plus en plus de joueurs le font.

        2. Avatar
          Interol - mer 28 Jan 26 à 12 h 54

          Info très intéressante olv. Si elle se vérifie dans la vraie vie, je comprendrais mieux certaines pertes d'informations, notamment celle de Tessman il y a quelques temps.

      2. Avatar
        Outlander - mer 28 Jan 26 à 12 h 14

        Une reprise d'activités après les croisés, le genou gonfle assez souvent... Il va mettre probablement une année avant de rentrer en pleine possession de ses moyens physiques. C'est clair que pour le revendre ça va être chaud...

        Signaler
        1. Avatar
          BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 12 h 15

          A ce point là ? Je ne me souviens pas avoir entendu parler de ça lorsque nos anciens joueurs ont eu ces blessures.

    4. Avatar
      leroilyon - mer 28 Jan 26 à 12 h 25

      C'est surtout ce putain de terrain synthétique de fdp de salope de sa grand mère qui nous a massacré dans tout les sens, moi c'est simple je porterai plainte contre les instances de donner l'autorisation de pouvoir jouer sur un terrain pareil..
      Et faire jouer Mangala et Tolisso la dessus aura été une grave erreur compte tenu de leurs fragilités.
      Je ne me fait pas d'illusion pour ce match contre le PAOK et je suis tres tres inquiet pour dimanche

      Signaler
    5. Avatar
      Poupette38 - mer 28 Jan 26 à 12 h 25

      Mince, j'y ai cru, je l'ai vu hier et avec le sourire, qui va marquer demain 🤔

      Signaler
    6. Juni38
      Juni38 - mer 28 Jan 26 à 12 h 49

      Karabec , De Carvalho , ça n'a pas le niveau pour un tel match .
      On est quand même bien diminué avec 3 titulaires absents et pas des moindres , des cadres , des blessés longue durée et aucune recrue ne peut jouer .
      Un nul 0-0 ferait l'affaire pour garder la première place ?

      Signaler
    7. Avatar
      Arioul - mer 28 Jan 26 à 12 h 56

      J'avais noté 12 joueurs absents pour le match de jeudi :
      - Les 4 joueurs non qualifiés : Endrick, Ghezzal, Hateboer, Nartey.
      - Les 3 joueurs blessés de longue date : Nuamah, Fofana, Tagliafico.
      - Les 5 joueurs incertains : Tolisso, Sulc, Mangala, Abner, Karabec.

      Si je comprends bien cet article, enfin en tout cas c'est dit implicitement, Abner et Karabec seront disponibles pour demain soir ? Ce serait un moindre mal. Est-ce qu'ils étaient présents à l'entraînement ? On ne voit quand même pas grand chose sur cette pauvre vidéo de 8 sec.

      Signaler
    8. Juni38
      Juni38 - mer 28 Jan 26 à 12 h 58

      Il se parle d'un intéret de la fiorentina pour Mangala , mais ce sera 10M€ grand max , la dernière douille de Textor qui a suracheté Orel au moins le double de son prix normal , à son compère mafieux grec .

      Signaler
    9. Avatar
      brad - mer 28 Jan 26 à 13 h 09

      Jamais il fait jouer AGR avant qu'il parte , je le verrais bien faire regretter la décision de le faire partir en prêt....

      Signaler

