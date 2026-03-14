Mercato : l'OL surveillerait de près un jeune talent tunisien

Louey Ben Farhat, attaquant du Karlsruher SC, club allemand de deuxième division, serait dans les petits papiers de l’OL.

C’est un secteur du jeu où l’OL est décimé ces derniers temps. Bien que Malick Fofana ait fait son retour à l’entraînement collectif lundi, de nombreux joueurs offensifs restent toujours convalescents. Parmi eux, Afonso Moreira et Ernest Nuamah n’en sont qu’à l’étape des séances individualisées. Pour l’attaquant tchèque, Pavel Šulc, aucune date précise autour de son retour n’a également été avancée à l’heure actuelle. Sans oublier Rémi Himbert, blessé à la cheville jeudi face au Celta (1-1).

Se rajoute à cela une perte inévitable cet été : celle d’Endrick. Le Brésilien, prêté par le Real Madrid, retournera en Espagne dès le début du mois de juillet. C’est dans ce contexte que l’OL chercherait donc de nouvelles pistes offensives. Et comme le révèle le média allemand Badische Neues Nachrichten, les recruteurs lyonnais se seraient déjà rendus en Allemagne pour observer le jeune Tunisien de 19 ans Louey Ben Farhat. Ce dernier évolue au Karlsruher FC, pensionnaire de deuxième division allemande.

4 buts en 1 passe décisive sur ces trois derniers matchs

Bien que blessé durant une bonne partie du début de saison, le footballeur né en 2006 est devenu un élément majeur de son équipe depuis son retour, début janvier. Sur ses trois derniers matchs de championnat, le natif de Waiblingen a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive.

En effet, selon le directeur sportif de cette formation, Timon Pauls, les scouts de l'OL étaient bien présents au Wildparkstation le week-end dernier. Plusieurs écuries allemandes et italiennes avaient elles aussi fait le déplacement pour assister à la rencontre face au Dynamo Dresden. Une affiche durant laquelle le néo-appelé avec la Tunisie A a brillé avec une réalisation.

Le prix de l’attaquant polyvalent sous contrat jusqu'en 2029 serait fixé entre 10 et 12 millions d’euros par son club. Ce qui constituerait un record pour le KSC.