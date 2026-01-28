Actualités
    • Privé de nombreux joueurs offensifs contre le PAOK, Paulo Fonseca va devoir titulariser Rémi Himbert en pointe. Des forfaits qui poussent l'OL à s'activer pour faire une recrue d'ici à la fin du mercato.

    C'est presque d'un air dépité qu'il a parlé de la situation de l'attaque lyonnaise pour la réception du PAOK, ce jeudi (21h) au Parc OL. Entre les blessures et les joueurs non-qualifiés, Paulo Fonseca va se présenter avec une ligne offensive plus que rajeunie. Resté sur le banc à Metz car diminué, Adam Karabec est certes de nouveau opérationnel, mais le choix des joueurs reste limité. À tel point que l'entraîneur portugais va devoir titulariser Rémi Himbert pour le dernier match de Ligue Europa. Une situation inconfortable pour le technicien qui a réaffirmé son envie de se renforcer. "Oui, c'est une priorité", nous a-t-il répondu à la question de savoir si le recrutement d'un attaquant est tout en haut de la liste de cette fin de mercato hivernal.

    4 buts en 16 matchs cette saison

    Ce dernier se termine le 2 février en Ligue 1 et le temps presse donc pour la cellule de recrutement. Après avoir laissé filer en prêt Martin Satriano et en espérant trouver un point de chute à Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe, l'OL va-t-il regarder du côté de la Grèce ? Non pas du PAOK, futur adversaire en Ligue Europa, mais de l'Olympiakos, selon plusieurs médias locaux. À 30 ans, Roman Yaremchuk serait dans le viseur lyonnais avec des discussions qui tourneraient autour d'un prêt avec option d'achat. International ukrainien, l'attaquant évolue depuis trente mois dans le championnat grec, mais n'a jamais vraiment réussi à surfer sur son bon passage à La Gantoise qui lui avait valu un transfert au Benfica en 2021.

    1. OL-91
      OL-91 - mer 28 Jan 26 à 15 h 19

      Ce serait de surf en surf...

      Signaler
    2. Avatar
      Poupette38 - mer 28 Jan 26 à 15 h 20

      Et comme l'a souligné Nicolas Puydebois, "mais où trouvent ils l'argent ? le club a un déficit de + de 200M," il se pose des questions 🤔

      Signaler
      1. Avatar
        FOX0896 - mer 28 Jan 26 à 15 h 26

        Ne te prends pas la tete . ils restent dans la fourchette que leur a imposée la DNCG ;

        Signaler
      2. Avatar
        BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 15 h 30

        Je ne sais pas si c'est ironique ou pas, parce que c'est un argument repris par de nombreux détracteurs de l'OL, dont pas mal de rageux marseillais et autres.

        En tout cas l'OL, malgré son déficit, investit dans des joueurs afin d'obtenir une rentabilité sportive et donc forcément économique. Ce n'est pas de l'argent sorti de nul part ou jeté par les fenêtres !

        Si on est en déficit et qu'en plus on ne recrute pas, on ne risque pas de s'en sortir 🙂

        A l'inverse d'avant, ce sont des investissements réfléchis, et avec plus de chances d'en sortir gagnant que perdant.

        Signaler
      3. RBV
        RBV - mer 28 Jan 26 à 16 h 02

        4M à amortir sur plusieurs saisons...autant dire que c'est un pari presque sans risque. A quel moment vous vous inquiétez à cause d'un déficit alors qu'on achète nos joueurs max 10M, ou alors en prêt ?
        Cela n'a rien à voir avec le déficit. Si on est dans les clous de la DNCG, alors on peut recruter.
        Le PSG a un état.
        L'OM a un milliardaire qui comble le déficit chaque année.
        Monaco a une fiscalité avantageuse.
        Strasbourg c'est Chelsea etc...
        ENFIN, on a une direction sportive qui arrête de dépenser de l'argent n'importe comment en transfert et on a des commentaires qui se demandent comment on sort 4M pour un joueur. 4M ! A devoir amortir sur 4 ans de contrat...vous êtes quand même bizarre parfois...

        Signaler
    3. Juni38
      Juni38 - mer 28 Jan 26 à 15 h 26

      Un bon attaquant de devoir, utile collectivement et solide .
      mais pas un buteur ni un leader offensif.
      Un satriano bis.
      4m€ en OA.

      Il pourrait ouvrir des brèches pour les autres mais un endrick n'en a pas besoin il les ouvre tout seul.

      Signaler
    4. Avatar
      BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 15 h 27

      Petit rappel d'un message sur un autre article pour ceux qui le compare avec Satriano cette saison :

      Yaremchuk : 600 minutes : 4 buts et 1 passe (1 but toutes les 150 minutes)
      Satriano : 1500 minutes : 3 buts et 1 passe (1 but toutes les 500 minutes)

      Signaler
      1. Bioman
        Bioman - mer 28 Jan 26 à 16 h 08

        Il n'a marqué qu'en coupe de Grèce avec des scores fleuves...
        Il a été blessé en début de saison .
        Sa saison référence remonte à la saison 2020/2021 en Belgique, et la précédente a été bonne compte-tenu d'une fin de saison précoce dû à une opération .

        La cellule de recrutement a le nez creux en ce moment...

        Signaler
    5. Avatar
      FOX0896 - mer 28 Jan 26 à 15 h 28

      DESCAMPS dans les buts ce n'est pas la garantie assuree .

      Signaler
    6. Avatar
      lekinslayer - mer 28 Jan 26 à 15 h 30

      Je vous jure que je comprends plus rien

      Signaler
    7. Juni38
      Juni38 - mer 28 Jan 26 à 15 h 31

      C'est un peu meilleur que Satriano mais meme profil ,

      Attaquant axial droitier, environ 1,90 m, bon jeu de tête et bon point d’appui pour faire remonter le bloc.
      Volume de jeu correct, participe au pressing, capable de peser sur les défenseurs centraux grâce à son gabarit.
      Techniquement correct pour jouer en remise et combiner, mais ce n’est pas un créateur ni un dribbleur de premier plan.

      C'est ce que veut le coach , la cellule exauce ses souhaits

      Signaler
      1. Rockaddict
        Rockaddict - mer 28 Jan 26 à 15 h 36

        J'ai demandé à mes amis grecs fans de l'olympiakos. Pour eux, il est excellent (je cite) mais il a la "malchance" que le club ait El Karabi.

        Signaler
      2. OLVictory
        OLVictory - mer 28 Jan 26 à 15 h 42

        On vient de se planter avec Satriano. Il faudrait que Yaremchuk soit bien meilleur que lui, pas seulement un peu, pour nous servir à quelque chose

        Signaler
      3. Avatar
        Steph Du 38 - mer 28 Jan 26 à 15 h 46

        En même temps, tu as quel profil pu niveau pour 4 m€ de nos jours et en janvier ?

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - mer 28 Jan 26 à 15 h 54

          Un prêt d'un 9 qui cire le banc et qui est un peu plus copain avec le ballon

      4. Avatar
        BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 15 h 57

        Selon les datas c'est apparemment un mec très bon dans les duels aériens, et qui court beaucoup. Il a été bâti pour Fonseca ce joueur 🙂

        Un peu un profil à la.. Ajorque !

        Et pour en rajouter une couche sur le pauvre Satriano, Yaremchuk semble plus efficace que lui puisqu'il a moins d'xG mais plus de buts que l'Uruguayen.

        Signaler
    8. OLVictory
      OLVictory - mer 28 Jan 26 à 15 h 40

      J'espère que Fonseca et les recruteurs savent ce qu'ils font parce que je ne comprend pas du tout l'intérêt de ce joueur ? Il vient pour remplacer je suppose, mais le niveau a l'air faible, même pour un remplaçant. Si par bonheur on devait jouer la LDC, il faudra faire un sacré ménage pour faire de la place.
      Je ne sais pas pourquoi mais je ne le sens pas cet ukrainien.

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 16 h 01

        Je pense qu'il est assez bons dans ce qu'il fait, et c'est exactement le profil recherché par Fonseca.

        Si on joue la LDC on fera un sacré ménage, mais pas dans le sens que tu imagines je crois. Certains joueurs partiront car on va recevoir des grosses offres, mais on se basera au maximum sur ce qu'on propose cette année. On recrutera pour combler les départs, et encore une fois essayer de faire des plus-value sur le long terme.

        En tout cas on ne vas pas vendre tous nos joueurs pour en acheter des plus "huppés", c'est tout l'inverse de la politique actuelle.

        Moi je le sens bien cet Ukrainien.

        Signaler
        1. OLVictory
          OLVictory - mer 28 Jan 26 à 16 h 11

          Alors je te fais confiance et je serai content s'il vient !

        2. Avatar
          BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 16 h 18

          Un gros crack je te le dis !!

          Non je rigole, mais comme déjà dit ça peut être un profil adapté au schéma de jeu souhaité par Fonseca donc pourquoi pas !

    9. Darn
      Darn - mer 28 Jan 26 à 15 h 42

      J'imagine qu'on priorise l'état d'esprit...

      Signaler
    10. Avatar
      OctoGone - mer 28 Jan 26 à 15 h 48

      Pas d'avis sur le joueur mais c'est exactement le profil qu'il nous faut.
      Contre Metz en deuxième mi-temps on n'a pas réussi à faire remonter le bloc faute d'un attaquant capable de jouer en remise sur des longs ballons. Ce que Satriano n'arrivait pas du tout à faire.
      Et sur corner on est totalement inoffensifs sachant que c'est notre meilleur joueur de tête, Coco, qui les tire (un mystère que je ne m'explique pas d'ailleurs).

      Signaler
      1. Avatar
        BadGone91 - mer 28 Jan 26 à 16 h 05

        De toute façon, Satriano à part son pressing et ses passes loin des buts...il était peu à son avantage.

        Pour les corners, depuis l'arrivée d'Endrick je crois que c'est lui qui les tire.

        Signaler
    11. Juni38
      Juni38 - mer 28 Jan 26 à 16 h 21

      On ne peut pas trouver mieux dans le contexte de cette fin de mercato , c'est encore un bon travail de la cellule de recrutement .
      Un profil utile qu'on n'a pas en attaque , fonseca aura plus de cartes dans son jeu .

      Signaler

