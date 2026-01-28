Privé de nombreux joueurs offensifs contre le PAOK, Paulo Fonseca va devoir titulariser Rémi Himbert en pointe. Des forfaits qui poussent l'OL à s'activer pour faire une recrue d'ici à la fin du mercato.

C'est presque d'un air dépité qu'il a parlé de la situation de l'attaque lyonnaise pour la réception du PAOK, ce jeudi (21h) au Parc OL. Entre les blessures et les joueurs non-qualifiés, Paulo Fonseca va se présenter avec une ligne offensive plus que rajeunie. Resté sur le banc à Metz car diminué, Adam Karabec est certes de nouveau opérationnel, mais le choix des joueurs reste limité. À tel point que l'entraîneur portugais va devoir titulariser Rémi Himbert pour le dernier match de Ligue Europa. Une situation inconfortable pour le technicien qui a réaffirmé son envie de se renforcer. "Oui, c'est une priorité", nous a-t-il répondu à la question de savoir si le recrutement d'un attaquant est tout en haut de la liste de cette fin de mercato hivernal.

4 buts en 16 matchs cette saison

Ce dernier se termine le 2 février en Ligue 1 et le temps presse donc pour la cellule de recrutement. Après avoir laissé filer en prêt Martin Satriano et en espérant trouver un point de chute à Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe, l'OL va-t-il regarder du côté de la Grèce ? Non pas du PAOK, futur adversaire en Ligue Europa, mais de l'Olympiakos, selon plusieurs médias locaux. À 30 ans, Roman Yaremchuk serait dans le viseur lyonnais avec des discussions qui tourneraient autour d'un prêt avec option d'achat. International ukrainien, l'attaquant évolue depuis trente mois dans le championnat grec, mais n'a jamais vraiment réussi à surfer sur son bon passage à La Gantoise qui lui avait valu un transfert au Benfica en 2021.