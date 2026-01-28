Au lendemain du tragique accident qui a coûté la vie à sept supporters du PAOK, Paulo Fonseca et Ainsley Maitland-Niles ont présenté leurs condoléances au club grec.

Il n’a même pas eu besoin qu'on le lance sur le sujet. À peine installé dans son fauteuil, Paulo Fonseca a devancé les journalistes. Il a choisi l'anglais pour ne pas fourcher sur certains mots qui auraient pu être mal interprétés en français. Comme l’ensemble du club, l’entraîneur de l’OL a fait part de sa tristesse au moment de parler de la tragédie vécue par le PAOK avec la disparition de sept supporters dans un accident de la route en Roumanie. "Mes plus sincères condoléances. On est navrés et nos sentiments rejoignent ceux de tous les supporters de football. Le foot n’existe pas quand il arrive de telles tragédies." Jeudi soir, un hommage sera rendu aux victimes dans un Parc OL qui sonnera finalement creux.

"Un moment très dur et difficile"

Les près de 3 000 supporters du PAOK attendus ne prendront pas place dans le parcage visiteurs, comme nous l’a confirmé l’UEFA ce mercredi. Une fête du football gâchée et un match qui devient presque secondaire. "Je veux juste dire que nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. C'est un moment triste pour tout le monde. Nous pensons aux familles et aux amis des victimes et nous ne pouvons que leur souhaiter le meilleur pour la suite... C'est un moment très dur et difficile." Jeudi, il y a forcément de l’émotion au moment de l’entrée des joueurs. Adversaires, mais unis dans la douleur.