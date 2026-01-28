Actualités
Les supporters du PAOK
Les supporters du PAOK (@PAOK)

L’OL s’associe au PAOK : "Le foot n’existe pas avec une telle tragédie"

  • par David Hernandez

    • Au lendemain du tragique accident qui a coûté la vie à sept supporters du PAOK, Paulo Fonseca et Ainsley Maitland-Niles ont présenté leurs condoléances au club grec.

    Il n’a même pas eu besoin qu'on le lance sur le sujet. À peine installé dans son fauteuil, Paulo Fonseca a devancé les journalistes. Il a choisi l'anglais pour ne pas fourcher sur certains mots qui auraient pu être mal interprétés en français. Comme l’ensemble du club, l’entraîneur de l’OL a fait part de sa tristesse au moment de parler de la tragédie vécue par le PAOK avec la disparition de sept supporters dans un accident de la route en Roumanie. "Mes plus sincères condoléances. On est navrés et nos sentiments rejoignent ceux de tous les supporters de football. Le foot n’existe pas quand il arrive de telles tragédies." Jeudi soir, un hommage sera rendu aux victimes dans un Parc OL qui sonnera finalement creux.

    "Un moment très dur et difficile"

    Les près de 3 000 supporters du PAOK attendus ne prendront pas place dans le parcage visiteurs, comme nous l’a confirmé l’UEFA ce mercredi. Une fête du football gâchée et un match qui devient presque secondaire. "Je veux juste dire que nous sommes désolés pour ce qui s'est passé. C'est un moment triste pour tout le monde. Nous pensons aux familles et aux amis des victimes et nous ne pouvons que leur souhaiter le meilleur pour la suite... C'est un moment très dur et difficile." Jeudi, il y a forcément de l’émotion au moment de l’entrée des joueurs. Adversaires, mais unis dans la douleur.

    à lire également
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - Mercato : un attaquant comme priorité, Yaremchuk dans le viseur ?

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters du PAOK
    L’OL s’associe au PAOK : "Le foot n’existe pas avec une telle tragédie" 16:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - Mercato : un attaquant comme priorité, Yaremchuk dans le viseur ? 15:15
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL - PAOK : Himbert et Descamps titulaires 14:30
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Tolisso forfait contre le PAOK et Lille 13:52
    Les joueurs du PAOK à l'entraînement
    Le PAOK avait demandé à reporter le match contre l’OL 12:35
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL - PAOK : Tolisso, Sulc et Mangala toujours absents 11:51
    Les joueurs du PAOK à l'entraînement
    OL - PAOK : le parcage visiteurs sera finalement vide 10:40
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : Ares a bien révoqué Textor "avec effets immédiats" 09:50
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l’OL a-t-il les moyens d’y croire ? 09:30
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 26 janvier en podcast  08:45
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Ares en passe de prendre le dessus sur Textor dans Eagle Football Holdings ? 08:00
    Les supporters du PAOK
    OL - PAOK endeuillé par la mort tragique de supporters grecs 07:30
    Dejan Lovren à l'entraînement du 3 février
    OL - PAOK : histoire de retrouvailles pour Dejan Lovren 27/01/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    PAOK, Lille, Laval : l'OL va passer un moment dans son jardin 27/01/26
    Lacombe – Chiesa – Di Nallo sous le maillot de l'OL.
    OL - PAOK nous replonge dans les souvenirs 27/01/26
    Corentin Tolisso buteur lors de Rennes - OL
    OL : Corentin Tolisso intègre le top 25 des passeurs 27/01/26
    Marie-Antoinette Katoto lors d'OL Lyonnes - PSG
    OL Lyonnes : le calendrier du mois de février 27/01/26
    Les supporters du PAOK
    OL - PAOK : les Grecs en nombre dans la tribune des visiteurs 27/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut