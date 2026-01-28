Actualités
Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
Paulo Fonseca lors de Real Betis – OL (Photo by CRISTINA QUICLER / AFP)

Fonseca (OL) : "Le plus important était d'être dans le top 8"

  • par David Hernandez

    • Leader de la phase de ligue de Ligue Europa, l'OL n'est pas encore certain de finir à la première place. Mais l'essentiel est ailleurs pour Paulo Fonseca.

    Comment appréhendez-vous ce match contre le PAOK ?

    Paulo Fonseca : Ce match est très facile à gérer car nous avons peu de joueurs disponibles et on doit gagner. Le plus important était d'être dans les huit premiers, on l'a fait. Maintenant, on peut continuer et on veut finir premier du classement, même si ce n'est pas une obsession. Donc nous voulons gagner, mais on doit aussi penser au match très important de dimanche contre Lille en Ligue 1.

    Que savez-vous de cette équipe du PAOK ?

    C'est la deuxième attaque de la compétition, ils sont très forts offensivement, ils ont de gros talents individuels, j'ai eu Taison au Chakhtior qui est très dangereux, malgré son âge (38 ans). Ce match est aussi très important pour eux car ils doivent gagner. Ils sont expérimentés, équilibrés et ils jouent sans pression.

    Vous utilisez plusieurs systèmes. Est-ce que vous êtes arrivé à tirer le meilleur de votre groupe ?

    Aujourd'hui, nous avons la capacité de jouer dans différentes structures. C'est très difficile pour les adversaires de prévoir comment nous jouerons. Nous avons une flexibilité qui nous permet de changer. En ce moment, avec le travail qu'on fait, on est capable de varier pendant le match, car les joueurs sont intelligents et comprennent nos différentes intentions. Je ne peux pas dire quel est notre schéma, tous les matches sont différents. On a une base de quatre derrière. On peut attaquer en 4-4-2 losange, mais aussi en 3-2-5. C'est l'adversaire qui décide comment on joue ! 

    Les supporters du PAOK
    L’OL s’associe au PAOK : "Le foot n’existe pas avec une telle tragédie"

