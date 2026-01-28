Maitland-Niles (OL) : "L'union fait la force dans ce groupe"

Les joueurs de l’OL célèbrent un but de Maitland-Niles (Photo by Sébastien BOZON / AFP)

Couteau-suisse de l'OL, Ainsley Maitland-Niles fait aujourd'hui partie des plus anciens de l'effectif lyonnais. Un nouveau rôle pour un joueur qui aime rester dans l'ombre.

Huit victoires de suite pour l'OL, comment expliquer ce bon passage ?

Ainsley Maitland-Niles : Je pense que la mentalité de l'équipe est qu'ensemble, nous travaillons bien en tant que groupe. L'union fait la force. Nous avons réussi à saisir beaucoup d’opportunités que nous avons eues et qui nous permettent d’engranger des succès. Nous sommes dans un bon moment.

En ce début d’année, on vous sent de retour à votre niveau. Est-ce que vous êtes d’accord ?

Je pense que c'est juste un bon moment pour moi. Il arrive qu’on puisse avoir des creux par moment. Peut-être que les gens l'ont vu dans le passé. Mais je suis heureux que les gens soient heureux de mes performances. Et surtout le coach. C'est le plus important pour moi.

"J'essaye de transmettre aux plus jeunes"

De plus en plus de joueurs anglais débarquent en Ligue 1. Comment l'expliquer et quelle est la vision de notre championnat ?

Les gens disent que ce championnat n’est pas aussi bon que la Premier League. À mon avis, c’est faux. Il y a beaucoup de joueurs de très haut niveau qui arrivent et qui atterrissent en France. Cela signifie que l'attractivité est très bonne. Cela signifie qu'il y a une très belle vision du niveau de la Ligue 1 et c’est positif.

Vous êtes désormais l’un des plus anciens du groupe. Quelle est votre place dans le vestiaire ?

J'essaie d'être un exemple. Tout d’abord avec mes performances sur le terrain. Et ensuite, j'ai des conversations avec les plus jeunes joueurs sur la façon de s’entraîner pour qu'ils puissent s'améliorer et aussi venir petit à petit au même niveau que toute la formation. Pouvoir transmettre avec eux un certain état d’esprit. J’ai un peu un rôle de mentor, oui.