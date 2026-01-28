Actualités
Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
Abner face à Kebbal lors de Paris FC – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

OL - PAOK : Abner de retour, première pour Mbatshi

  • par David Hernandez

    • Entre blessures et joueurs non qualifiés en Ligue Europa, Paulo Fonseca doit composer avec un effectif très jeune pour le dernier match de l’OL contre le PAOK.

    Ce ne sera pas la très grosse affluence jeudi soir au Parc OL et ce n’est pas le groupe retenu par Paulo Fonseca qui risque de convaincre les derniers indécis. Pour affronter le PAOK, l’entraîneur portugais doit faire face à une cascade d’absents. Il avait l’air dépité au moment d’en parler, même s’il a préféré utiliser la carte de l’humour en disant qu’il "faudrait beaucoup de temps pour parler des absents : Coco (Tolisso) a une petite gêne musculaire à l'ischio droit, il ne sera pas là non plus contre Lille. Pavel (Sulc) ne sera pas là non plus. Orel (Mangala), Rachid (Ghezzal)... On ne peut pas jouer avec Endrick, Hans (Hateboer), (Noah) Nartey (non qualifiés)…"

    Karabec bien présent

    Face à toutes ces absences, l’OL n’a pas d'autre choix que de se présenter avec un groupe plus que rajeuni. Rémi Himbert, qui a fait ses débuts il y a deux semaines, sera titulaire jeudi contre le PAOK, preuve de ce rajeunissement. Autre symbole ? La première convocation de Prince Mbatshi, défenseur de la réserve. Dans la mauvaise passe physique actuelle des Lyonnais, Fonseca peut compter sur le retour d’Abner. Le Brésilien avait manqué les deux derniers matchs à Berne puis à Metz. Ayant ressenti une petite gêne en Lorrain ce qui l'a scotché sur le banc, Adam Karabec est bien de la partie.

    Le groupe de l'OL : Greif, Descamps, Diarra - Abner, Niakhaté, Kluivert, Mata, Maitland-Niles, Mbatshi - Tessmann, Morton, De Carvalho, Merah, Gonçalves - Karabec, Molebe, Moreira, Rodriguez, Himbert, Hamdani

