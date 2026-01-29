Affaire Ghezzal : accord tripartie entre l’OL, Utrecht et l’UEFA

Face à la saisine du TAS par Utrecht dans le cadre de la participation de Rachid Ghezzal lors du premier match de Ligue Europa, l’OL ainsi que l’UEFA ont trouvé un accord avec le club néerlandais.

L’OL ne perdra pas de match sur tapis vert. C’est un peu ce qui pouvait pendre au nez du club lyonnais depuis qu’Utrecht avait choisi de jouer l’offensive dans le dossier Rachid Ghezzal. Passeur décisif lors du premier match de Ligue Europa, l’ailier n’aurait pas dû être sur le terrain, ni même sur la feuille de match. D’abord annoncé comme qualifié pour cette première rencontre, l’Algérien suit depuis des tribunes les autres matchs européens. L’UEFA ayant fait une erreur en acceptant la présence de Ghezzal sur la feuille de match, Utrecht avait ainsi saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester sa présence.

Un montant qui reste secret

L’UEFA a tout de suite reconnu son erreur, mais il en fallait plus pour le club néerlandais. Quatre mois après les faits, le 34e de la phase de ligue a indiqué avoir trouvé un accord avec l'UEFA et l'OL, permettant au TAS d'abandonner les procédures juridiques. Le club néerlandais va ainsi bénéficier d'une compensation financière, sans que l’on sache de qui viendra cette rentrée d’argent.