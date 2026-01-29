Actualités
Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
Rachid Ghezzal lors d’Utrecht – OL (Photo by Peter Lous / NurPhoto via AFP)

Affaire Ghezzal : accord tripartie entre l’OL, Utrecht et l’UEFA

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Face à la saisine du TAS par Utrecht dans le cadre de la participation de Rachid Ghezzal lors du premier match de Ligue Europa, l’OL ainsi que l’UEFA ont trouvé un accord avec le club néerlandais.

    L’OL ne perdra pas de match sur tapis vert. C’est un peu ce qui pouvait pendre au nez du club lyonnais depuis qu’Utrecht avait choisi de jouer l’offensive dans le dossier Rachid Ghezzal. Passeur décisif lors du premier match de Ligue Europa, l’ailier n’aurait pas dû être sur le terrain, ni même sur la feuille de match. D’abord annoncé comme qualifié pour cette première rencontre, l’Algérien suit depuis des tribunes les autres matchs européens. L’UEFA ayant fait une erreur en acceptant la présence de Ghezzal sur la feuille de match, Utrecht avait ainsi saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour contester sa présence.

    Un montant qui reste secret

    L’UEFA a tout de suite reconnu son erreur, mais il en fallait plus pour le club néerlandais. Quatre mois après les faits, le 34e de la phase de ligue a indiqué avoir trouvé un accord avec l'UEFA et l'OL, permettant au TAS d'abandonner les procédures juridiques. Le club néerlandais va ainsi bénéficier d'une compensation financière, sans que l’on sache de qui viendra cette rentrée d’argent.

    à lire également
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - PAOK : Abner de retour, première pour Mbatshi
    1 commentaire
    1. Darn
      Darn - jeu 29 Jan 26 à 7 h 52

      Bon... au moins on en parlera plus.

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Affaire Ghezzal : accord tripartie entre l’OL, Utrecht et l’UEFA 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - PAOK : Abner de retour, première pour Mbatshi 28/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    Maitland-Niles (OL) : "L'union fait la force dans ce groupe" 28/01/26
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca (OL) : "Le plus important était d'être dans le top 8" 28/01/26
    Les supporters du PAOK
    L’OL s’associe au PAOK : "Le foot n’existe pas avec une telle tragédie" 28/01/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - Mercato : un attaquant comme priorité, Yaremchuk dans le viseur ? 28/01/26
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL - PAOK : Himbert et Descamps titulaires 28/01/26
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Tolisso forfait contre le PAOK et Lille 28/01/26
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Les joueurs du PAOK à l'entraînement
    Le PAOK avait demandé à reporter le match contre l’OL 28/01/26
    Corentin Tolisso lors d'OL - Metz
    OL - PAOK : Tolisso, Sulc et Mangala toujours absents 28/01/26
    Les joueurs du PAOK à l'entraînement
    OL - PAOK : le parcage visiteurs sera finalement vide 28/01/26
    John Textor lors de Pontarlier - OL
    OL : Ares a bien révoqué Textor "avec effets immédiats" 28/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent la qualification à Berne
    Ligue Europa : l’OL a-t-il les moyens d’y croire ? 28/01/26
    TKYDG du 31 mars
    OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 26 janvier en podcast  28/01/26
    John Textor, président de l'OL et Eagle Football,, lors de Botafogo - Palmeiras
    Ares en passe de prendre le dessus sur Textor dans Eagle Football Holdings ? 28/01/26
    Les supporters du PAOK
    OL - PAOK endeuillé par la mort tragique de supporters grecs 28/01/26
    Dejan Lovren à l'entraînement du 3 février
    OL - PAOK : histoire de retrouvailles pour Dejan Lovren 27/01/26
    Les joueurs de l'OL félicitent Abner
    PAOK, Lille, Laval : l'OL va passer un moment dans son jardin 27/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut