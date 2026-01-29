OL : entre Textor et Kang, pas la même ambiance

Mercredi matin se tenait la fameuse assemblée générale d’Eagle Football Group. Bien que finalement absent, John Textor a fait parler de lui pendant que Michele Kang continue à marquer des points auprès de l’environnement autour de l'OL.

Si certains avaient sorti jumelles ou étaient à l'affut du moindre signe de présence de John Textor, ils sont repartis bredouilles. Mercredi matin, l'un des salons du Parc OL recevait les actionnaires majoritaires et minoritaires d'Eagle Football Group pour la traditionnelle assemblée générale. Toutefois, beaucoup de choses ont tourné autour de l'ancien président du club lyonnais, suite aux informations sorties un peu plus tôt dans la presse dont Olympique-et-Lyonnais. Finalement absent de cette AG, Textor a vu les "petits" actionnaires mener une fronde contre lui, même si cela n'a pas débouché sur le résultat espéré. Malgré une influence à zéro entre Rhône et Saône, John Textor va encore toucher quelques millions d'euros au titre de "management fees", comme confirmé par RMC.

Aucune rémunération pour Kang

De quoi provoquer la moue chez certains, mais avec la nouvelle direction, on s'attelle avant tout à respecter les règles et les lois, même si elles ne plaisent pas vraiment. C'est le cas depuis juin dernier et ça ne risque pas de changer de sitôt avec Michele Kang. Cette dernière, qui n'a plus réellement de sympathie pour son voisin de Floride, a encore marqué des points auprès des actionnaires. L'approbation de la résolution numéro 7 indique que la patronne de l'OL et OL Lyonnes ne touchera aucune rémunération sur cet exercice de la part du club et du groupe lyonnais. Une façon de se faire définitivement adopter.