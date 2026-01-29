OL : entre Textor et Kang, pas la même ambiance

Mercredi matin se tenait la fameuse assemblée générale d’Eagle Football Group. Bien que finalement absent, John Textor a fait parler de lui pendant que Michele Kang continue à marquer des points auprès de l’environnement autour de l'OL.
Si certains avaient sorti jumelles ou étaient à l'affut du moindre signe de présence de John Textor, ils sont repartis bredouilles. Mercredi matin, l'un des salons du Parc OL recevait les actionnaires majoritaires et minoritaires d'Eagle Football Group pour la traditionnelle assemblée générale. Toutefois, beaucoup de choses ont tourné autour de l'ancien président du club lyonnais, suite aux informations sorties un peu plus tôt dans la presse dont Olympique-et-Lyonnais. Finalement absent de cette AG, Textor a vu les "petits" actionnaires mener une fronde contre lui, même si cela n'a pas débouché sur le résultat espéré. Malgré une influence à zéro entre Rhône et Saône, John Textor va encore toucher quelques millions d'euros au titre de "management fees", comme confirmé par RMC.
Aucune rémunération pour Kang
De quoi provoquer la moue chez certains, mais avec la nouvelle direction, on s'attelle avant tout à respecter les règles et les lois, même si elles ne plaisent pas vraiment. C'est le cas depuis juin dernier et ça ne risque pas de changer de sitôt avec Michele Kang. Cette dernière, qui n'a plus réellement de sympathie pour son voisin de Floride, a encore marqué des points auprès des actionnaires. L'approbation de la résolution numéro 7 indique que la patronne de l'OL et OL Lyonnes ne touchera aucune rémunération sur cet exercice de la part du club et du groupe lyonnais. Une façon de se faire définitivement adopter.
bonjour,
Très GRANDE DAME.
C’est en tout cas exceptionnel de la part de dirigents.
Gardons la précieusement tant pour les filles et les garçons.
Mesure démagogique selon moi mais politiquement c’est très bien joué de la part de Kang.
Elle sait se faire adopter c’est le moins qu’on puisse dire ! 😅
Ca peut aussi être un message qui dit qu'elle est là pour une mission ponctuelle, sauver les meubles, et pas s'installer sur le long terme
C'est pas démagogique Cavegone, Kang est déjà adopté depuis pas mal de temps, je veux dire par les vrais supporters.
Chez les fenottes ça s'est même fait très rapidement.
David n’est pas originaire du bouchonnois.
Bravo à elle , mais ce n'est qu'un intérim , elle même l'ayant fait savoir lors de sa prise de fonction.....
Mais si elle veut remettre à flot le club avant tout départ, ...je signe!
Hello,
Personnellement je souhaite qu’elle et Michael Gerlinger restent le plus longtemps possible.
Elle a une image positive dans les médias français et elle représente assez bien Lyon je trouve grâce à sa discrétion et sa volonté de démontrer par les résultats et non par les grandes déclarations.
Hello,
Au delà des managements fee versés ou non, je suis perplexe sur les actions de John Textor ces derniers jours.
J’ai l’impression qu’il fait du bruit et déclare des sommes dues pour négocier sa sortie de EFH en rachetant Botafogo (et Molenbeek?) avec une baisse significative de la valeur grâce à ce montant soit disant dû.
Comme l’audit n’avait pu démêler de qui devait combien à qui, grâce à sa déclaration dans les médias, en prenant les devants il a maintenant raison.
Mon souhait est que monsieur Textor abandonne définitivement notre club.
Par contre je suis malheureux pour Botafogo et les futurs autres clubs qu’il achèterait…