Dejan Lovren
Dejan Lovren (Photo by OZAN KOSE / AFP)

Lovren avant OL - PAOK : "Toujours un plaisir de retrouver son ancien club"

    • Passé par deux fois entre Rhône et Saône, Dejan Lovren retrouve le Parc OL ce jeudi soir. Le défenseur croate affronte son ancien club dans un contexte particulier.

    L'histoire a fini en eau de boudin à l'été 2024. Après six mois sans jouer, Dejan Lovren a finalement quitté une deuxième fois l'OL après son premier départ en 2013. Revenu entre Rhône et Saône pour aider le club à redresser la barre, le Croate ne "veut en garder que les points positifs", bien qu'il ait été mis au placard par Pierre Sage sur la fin de son aventure et que "ça s'est mal fini". Toutefois, mercredi au Parc OL, Lovren avait le sourire au moment de parler de son ancien club. "C'est toujours un plaisir de retrouver son ancien club, ses anciens coéquipiers et tous ceux que j'ai pu connaitre et qui travaillaient au club", a-t-il déclaré en conférence de presse.

    "Une tragédie pour toute la communauté du PAOK"

    Ce jeudi soir, le vice-champion du monde 2018 risque pourtant de ne pas reconnaitre grand monde dans l'effectif lyonnais. Seuls Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles ont croisé la route du défenseur dans la capitale des Gaules et seront disponibles. Corentin Tolisso, Orel Mangala, Nicolas Tagliafico ou encore Malick Fofana sont eux sur le flanc. La nostalgie sera donc loin pour le vainqueur de la Coupe de France 2012, d'autant plus après les évènements qui se sont produits ces derniers jours au PAOK. "C’est une tragédie pour la communauté du club. C’est difficile de trouver les mots, on ressent beaucoup de peine car on sait combien nos fans nous aiment, ils voyagent des heures et des heures pour nous soutenir, on jouera pour eux."

