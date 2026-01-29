Auteur de son 100e match avec l’OL, Ainsley Maitland-Niles est aujourd’hui l’un des plus anciens du groupe lyonnais. L’Anglais, de retour à un bon niveau en 2026, se voit dans la durée entre Rhône et Saône.

Une attitude en dilettante, des erreurs et un langage corporel qui peuvent irriter… Avec Ainsley Maitland-Niles, les supporters de l’OL ont appris à faire avec l’Anglais, capable du pire comme du meilleur. En ce début d’année 2026, le latéral donne la meilleure version de lui, à l’image de son but à Berne jeudi dernier et de sa tentative de retourné à Metz. Indispensable quand il évolue à son meilleur niveau, Maitland-Niles a passé le cap des cent matchs avec l’OL en Lorraine. Un chiffre symbolique, lui qui n’est plus qu’à 32 longueurs de son record à Arsenal. "C’était une surprise pour moi d’atteindre 100 matchs sous le maillot de l’OL si rapidement, et j’espère vraiment en atteindre une centaine d’autres. Je me sens très bien ici avec ma famille", a-t-il déclaré avant le match contre le PAOK.

Encore dix-huit mois de contrat

Véritable couteau suisse, Ainsley Maitland-Niles a réussi à reprendre le fil de sa carrière. Ses passages à la Roma ou Southampton avaient été peu concluants. À 28 ans, l’international anglais est sous contrat jusqu’en juin 2027 et représente une valeur marchande dans l’effectif de Paulo Fonseca. Néanmoins, le numéro 98 lyonnais ne se voit pas bouger si rapidement. "Je ne m’occupe pas des transferts. Je suis 100 % concentré sur l’OL et je souhaite rester ici : il n’y a aucune possibilité de transfert dans ma tête." Reste à savoir quelle sera la position du club l’été prochain avec plus qu’un an de contrat.