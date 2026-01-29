Actualités
OL - PAOK : Fonseca se méfie de Taison

    • Passé par le Shakhtar Donetsk pendant trois saisons, Paulo Fonseca y a dirigé Taison. Les deux vont se retrouver ce jeudi soir pour OL - PAOK.

    L’OL a beau être premier, il s’en méfie comme de l’eau sur le feu. Mercredi, Paulo Fonseca n’a pas manqué de faire l’éloge du PAOK, actuellement sur une très bonne dynamique. Comme les Lyonnais, les Grecs sont sur sept victoires de suite toutes compétitions confondues et débarquent à Décines avec l’espoir d’accrocher le top 8. Les récents évènements tragiques ont mis un vrai coup derrière la tête des coéquipiers de Dejan Lovren. Seulement, ces derniers ont à cœur de rendre hommage aux supporters disparus de la meilleure des façons. "Cet adversaire a une vraie force offensive, avec beaucoup de vitesse, mais est aussi très expérimenté, toujours équilibré. On ne remarque pas d’inconstance dans ce qu’elle fait", a estimé Paulo Fonseca.

    "Il est encore rapide à 38 ans"

    Ce devrait donc être tout sauf une partie de plaisir pour l’OL ce jeudi soir à la maison face au PAOK. Si Lovren retrouvera d’anciens coéquipiers, la venue du PAOK sera également synonyme de retrouvailles pour Fonseca. L’entraîneur portugais retrouvera Taison, qui fut son capitaine au Shakhtar Donetsk (2016-2019). "Si j’ai un message pour lui ? Ne cours pas trop vite, s’il te plaît (sourire). J’ai connu Taison à Donetsk. Il était alors âgé de 30-32 ans. Pour moi, c’est peut-être l’un des meilleurs joueurs qui va le plus vite balle au pied. Ces dernières années, je ne regardais pas ses matchs, mais j’ai commencé à superviser le PAOK en vue de cette semaine. Et j’ai constaté qu’il était toujours si rapide à 38 ans. C’est le même joueur ! Et connaissant sa bonne hygiène de vie, peut-être qu’il pourrait encore prolonger de trois ou quatre saisons, vu ce qu’il dégage."

    Ne reste plus qu’à espérer que cette seconde jeunesse ne s’exprime pas ce jeudi soir.

    2 commentaires
    1. OLVictory
      OLVictory - jeu 29 Jan 26 à 14 h 32

      Taison ?
      Mike Taison ?
      Il a raison de se méfier, il est dangereux !

    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 29 Jan 26 à 14 h 41

      🤣

      En attendant, c'est dommage que l'om ne se soit pas qualifié pour les barrages, parce que le match retour a lieu les 24 et 25/02, alors qu'on les rencontre juste après pour le match retour de L1 à marseille le 1er mars ,

      vraiment dommage 😉

