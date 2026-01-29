Le PAOK salue "la coopération de l'OL"

Comme cela était entendu depuis quelques heures déjà, le parcage visiteurs du Parc OL sera vide. Le PAOK a confirmé l’absence de ses supporters ce jeudi soir et appelle ceux présents à Décines à faire preuve de retenue.

Cela aurait pu donner la plus belle ambiance de cette Ligue Europa à Décines en 2025-2026. Même si le match était classé à hauts risques, la venue des supporters du PAOK laissait à penser que le spectacle allait être au rendez-vous dans le parcage visiteurs du Parc OL. Finalement, il sonnera creux car les 3 000 supporters attendus ne prendront pas place en tribunes au coup d’envoi à 21h. Suite à l’accident mortel qui a coûté la vie à sept supporters grecs, le club a appelé ses supporters à ne pas se rendre en France. Une décision confirmée ce jeudi, jour de match. "Lors de la réunion qui s'est tenue hier (mercredi), la décision de maintenir fermée la tribune réservée aux visiteurs pour le match contre Lyon a été confirmée", a écrit le PAOK dans un communiqué.

"Un climat de respect et de recueillement"

Le club de Dejan Lovren en a également profité pour saluer "l'excellente coopération avec l'OL et les autorités françaises, qui ont dès le début fait preuve d'une compréhension totale de la douleur et du deuil de la famille du PAOK, ainsi que d'une volonté de coopération effective." Si les supporters grecs sont interdits de présence à Décines, le club grec a rappelé à ceux qui seront malgré tout présents dans l’enceinte du Parc OL qu’ils ne "doivent en aucun cas porter des insignes du PAOK, faute de quoi ils ne seront pas autorisés à entrer dans le stade. Les supporters grecs qui assisteront au match sont invités à se conformer pleinement aux instructions des autorités françaises et à éviter tout comportement susceptible de nuire au climat de respect et de recueillement qui doit régner lors du match et de créer des problèmes à l’équipe."