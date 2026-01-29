Actualités
Les supporters du PAOK
Les supporters du PAOK (@PAOK)

Le PAOK salue "la coopération de l'OL"

  • par David Hernandez
  • 1 Commentaire

    • Comme cela était entendu depuis quelques heures déjà, le parcage visiteurs du Parc OL sera vide. Le PAOK a confirmé l’absence de ses supporters ce jeudi soir et appelle ceux présents à Décines à faire preuve de retenue.

    Cela aurait pu donner la plus belle ambiance de cette Ligue Europa à Décines en 2025-2026. Même si le match était classé à hauts risques, la venue des supporters du PAOK laissait à penser que le spectacle allait être au rendez-vous dans le parcage visiteurs du Parc OL. Finalement, il sonnera creux car les 3 000 supporters attendus ne prendront pas place en tribunes au coup d’envoi à 21h. Suite à l’accident mortel qui a coûté la vie à sept supporters grecs, le club a appelé ses supporters à ne pas se rendre en France. Une décision confirmée ce jeudi, jour de match. "Lors de la réunion qui s'est tenue hier (mercredi), la décision de maintenir fermée la tribune réservée aux visiteurs pour le match contre Lyon a été confirmée", a écrit le PAOK dans un communiqué.

    "Un climat de respect et de recueillement"

    Le club de Dejan Lovren en a également profité pour saluer "l'excellente coopération avec l'OL et les autorités françaises, qui ont dès le début fait preuve d'une compréhension totale de la douleur et du deuil de la famille du PAOK, ainsi que d'une volonté de coopération effective." Si les supporters grecs sont interdits de présence à Décines, le club grec a rappelé à ceux qui seront malgré tout présents dans l’enceinte du Parc OL qu’ils ne "doivent en aucun cas porter des insignes du PAOK, faute de quoi ils ne seront pas autorisés à entrer dans le stade. Les supporters grecs qui assisteront au match sont invités à se conformer pleinement aux instructions des autorités françaises et à éviter tout comportement susceptible de nuire au climat de respect et de recueillement qui doit régner lors du match et de créer des problèmes à l’équipe."

    à lire également
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - PAOK : Fonseca se méfie de Taison
    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - jeu 29 Jan 26 à 15 h 38

      Quel malheur !!!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Les supporters du PAOK
    Le PAOK salue "la coopération de l'OL" 15:00
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - PAOK : Fonseca se méfie de Taison 14:10
    Ainsley Maitland-Niles lors de Lorient - OL
    OL - Mercato : Maitland-Niles ne pense pas à un retour en Premier League 13:20
    Dejan Lovren
    Lovren avant OL - PAOK : "Toujours un plaisir de retrouver son ancien club" 12:30
    Les joueurs de l'OL, dont Afonso Moreira, en Coupe de France
    OL - Ligue Europa : les différents scenarii possibles après le match contre le PAOK 11:45
    Tyler Morton à l'échauffement de l'OL avant Le Havre
    OL - PAOK : avant-match, horaire, diffusion TV 11:00
    Les joueurs de l'OL avec Fonseca
    OL - PAOK : une équipe d’absents et des choix limités pour Fonseca 10:15
    Les joueurs de l'OL gagnent à Monaco
    OL - PAOK : entre blessures, tragédie et enjeux, une 300e européenne à la drôle de saveur 09:30
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    OL - Mercato : Molebe plait en Ligue 2 08:45
    John Textor, ex président de l'OL, et Michele Kang, sa successeure
    OL : entre Textor et Kang, pas la même ambiance 08:00
    Rachid Ghezzal lors d'Utrecht - OL
    Affaire Ghezzal : accord tripartie entre l’OL, Utrecht et l’UEFA 07:30
    Abner face à Kebbal lors de Paris FC - OL
    OL - PAOK : Abner de retour, première pour Mbatshi 28/01/26
    Les joueurs de l'OL célèbrent un but de Maitland-Niles
    Maitland-Niles (OL) : "L'union fait la force dans ce groupe" 28/01/26
    Paulo Fonseca lors de Real Betis - OL
    Fonseca (OL) : "Le plus important était d'être dans le top 8" 28/01/26
    Les supporters du PAOK
    L’OL s’associe au PAOK : "Le foot n’existe pas avec une telle tragédie" 28/01/26
    Paulo Fonseca en Ligue Europa
    OL - Mercato : un attaquant comme priorité, Yaremchuk dans le viseur ? 28/01/26
    Rémi Himbert, attaquant de l'OL
    OL - PAOK : Himbert et Descamps titulaires 28/01/26
    Corentin Tolisso (OL) et Nathan Ngoy (Lille)
    Tolisso forfait contre le PAOK et Lille 28/01/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut