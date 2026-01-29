Actualités
Rémi Himbert lors d'OL - PAOK
Rémi Himbert lors d’OL – PAOK (UEFA)

OL - PAOK (4-2) : top, flop, ce qu'il faut retenir

  • par David Hernandez
  1 Commentaire

    • À l'image d'un Rémi Himbert qui n'a jamais cessé de batailler, l'OL a réussi à renverser le cours du match contre le PAOK. Retrouvez le top et le flop de la réfaction.

    On a moins aimé

    La succession d’erreurs de Niakhaté sur l’égalisation grecque

    De retour dans le onze de l’OL après une mi-temps à Metz, Moussa Niakhaté a eu un client avec Giakoumakis. Les duels ont été âpres entre les deux et le Sénégalais a souvent eu le dessus. Seulement, en une action, le capitaine lyonnais a quelque peu gâché tout le reste de son match. Sur une mauvaise relance, il a essayé de se rattraper en revenant bien sur son vis-à-vis. Cependant, en ne voulant pas dégager, il a concédé un corner bête. Si Tessmann a ensuite réclamé une faute de Giakoumakis, la défense en zone de l’OL a été fatale à Niakhaté. Sur le reculoir, le défenseur a été trop court et pris par le coup de tête de Meïté. Avec le score final, cela reste anecdotique, mais ce sont des petites erreurs qui pourraient couter cher à l’avenir. Avec sa première partie de saison, on pardonne cet écart à Niakhaté.

    On a aimé

    La débauche d’énergie d’Himbert

    Pour une première titularisation en pro et en Europe, il pouvait difficilement rêver mieux. Ce n’était pas forcément un cadeau face aux robustes Grecques du PAOK. Pourtant, Rémi Himbert ne s’est pas démonté, bien au contraire. Il n’a pas hésité à aller au contact, même si parfois ce ne fut pas très académique. Mais c’est bien en y croyant jusqu’au bout qu’il est allé gratter ce penalty à cinq minutes de la fin du temps additionnel. Malheureusement, Adam Karabec a gâché cette occasion, mais sur les 90 minutes qu’il a jouées, Himbert a montré un vrai état d’esprit. Après son premier duel perdu à la 33e, il aurait pu ressasser cette occasion. Finalement, il a fait chavirer le public du Parc OL sur l’action suivante. En fixant bien son défenseur, il a parfaitement ouvert son pied pour aller chercher le petit filet opposé. Un but de classe pour un match pas parfait, mais complet.

    Khalis Merah lors d'OL - PAOK
    Porté par sa classe biberon, l'OL finit le travail contre le PAOK
    1 commentaire
    1. Bidibulle
      Bidibulle - jeu 29 Jan 26 à 23 h 25

      Top: la jeunesse ( que c est bon cà ,Himbert agr,merah qui marquent, le bijou d amdani pis moreira),le coaching et Moreira ( oui 2 fois!!! quel joueur quelle energie, quel volume!)

      Flop: karabec, De carvalho, Tessman.

      Signaler

