Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l'OL après le derby en avril 2025
Matthieu Louis-Jean, directeur technique de l’OL après le derby en avril 2025

Louis-Jean (OL) : "On sait d'où on vient pour garder les pieds sur terre"

  par David Hernandez
    • Après la victoire contre le PAOK (4-2), l'OL a validé sa première place en Ligue Europa. La consécration du travail de tout un club, comme l'a mentionné Matthieu Louis-Jean.

    Une victoire et surtout une première place pour l'OL, qu'est-ce que ça vous inspire ?

    Matthieu Louis-Jean : Surtout de la fierté. On est très heureux du résultat de ce (jeudi) soir et du parcours qu'on a pu avoir dans cette Ligue Europa cette saison. Premier d'Europa League, c'est quand même important et surtout impactant. On a montré que, pendant ces huit matchs, il y avait de la qualité dans l'équipe. On a essentiellement travaillé sur le collectif et on a montré de la continuité sur toute cette première phase.

    Est-ce que vous êtes surpris de voir tous ces bons résultats s'enchaîner ?

    Surpris, non, mais c'est sûr que c'est une série plutôt impressionnante. Maintenant, on est surtout dans de la continuité. Encore une fois, l'équipe travaille bien, le coach travaille bien, le staff travaille bien. Et on voit, semaine après semaine, que l'équipe s'améliore avec un collectif qui peut être de plus en plus rodé. C'est une très belle performance ce (jeudi) soir.

    Ça aiguise l'appétit, les ambitions d'être 1er sur 36 ? Vous êtes l'un des favoris à la victoire finale...

    Favoris, je ne sais pas. Mais en tout cas, on profite, on apprécie le moment. Honnêtement, on sait d'où on vient. On ne va pas fanfaronner. L'équipe va continuer de travailler. On a un match important dimanche. C'est sûr que c'est une très belle soirée pour nous. On est très heureux du résultat et d'être premiers de cette phase de groupe. Mais maintenant, dimanche, il va falloir retourner sur le terrain et essayer de gagner contre Lille.

    "L'OL est une équipe agréable à voir jouer"

    Quel est le secret de cette série actuelle, de ce groupe ?

    Écoutez, je l'avais dit précédemment, on avait travaillé pour essayer d'avoir un collectif fort. Et c'est vrai que, depuis le début de la présaison, on avait vu les prémices de ça. On avait recruté des joueurs qui allaient être importants collectivement. On savait qu'on avait perdu du talent dans l'équipe avec les départs de la saison dernière. Mais par contre, on savait que les joueurs qui allaient arriver allaient amener un état d'esprit très fort. Je pense qu'on est heureux de ce qu'on peut voir sur le terrain. Je pense que nos supporters aussi sont très heureux de ce qu'ils voient sur le terrain. Lyon est agréable à voir jouer, on produit du jeu. Le coach, ses plans de jeu sont exceptionnels. On a un coach formidable, qui est de très, très, très haut niveau.

    Qu'est-ce qui pourrait vous mettre en danger ? Une certaine euphorie ?

    Non, il n'y a vraiment pas d'euphorie. Pas du tout. Je pense qu'on est dans le travail. Encore une fois, je le répète, mais on sait d'où on vient. C'est peut-être ce qui nous fait rester les pieds sur terre. Ce qui est important, c'est le prochain match. On va savourer, bien sûr, la victoire (4-2) de ce jeudi soir. Mais c'est vrai qu'on va continuer. On va faire ce qu'il faut, on sait que le chemin est encore très long. Mais par le travail, on peut faire de grandes choses. Parce qu'il y a de la qualité dans cette équipe.

    1 commentaire
    1. Gerard
      Gerard - ven 30 Jan 26 à 0 h 53

      Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de qualité dans cette équipe

      Parfois elle nous fait un peu peur, mais à d'autres moments, elle nous fait chavirer de bonheur et quelle chance d'avoir cette jeunesse qui s'arrache, qui joue avec envie.
      Notre centre de formation retrouve son lustre d'avant-hier.

      Il y a longtemps que je n'avais pas ressenti ça !
      Le risque maintenant, c'est de devenir trop...exigeant avec cette jeune équipe qui va commencer sérieusement à faire peur.

      On verra dimanche avec nos deux jeunes nouvelles recrues que sont Endrick et Nartey !

      "Allez l'OL" !

