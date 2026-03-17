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Ada Hegerberg à l'échauffement avant Saint-Etienne - OL Lyonnes
Ada Hegerberg à l’échauffement avant Saint-Etienne – OL Lyonnes (Photo by Romain Doucelin / NurPhoto via AFP)

Coupe de France féminine : en cas de qualification, OL Lyonnes affrontera Strasbourg

  • par David Hernandez

    • Ce mercredi (15h), OL Lyonnes affronte Le Havre pour les quarts de finale de la Coupe de France féminine. En raison de la finale de la Coupe LFFP, la rencontre avait été décalée et les Lyonnaises et les Havraises connaissent déjà leur futur adversaire en demi-finale.

    Le calendrier a obligé à un report de quelques jours. En raison de la finale de la Coupe LFFP, la Fédération avait annoncé dès le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France qu'il pourrait y avoir un aménagement du calendrier suivant les finalistes. Le PSG et OL Lyonnes se battant pour la première édition de la Coupe LFFP, leur autre match de coupe avait donc été décalé. Plutôt que de se jouer ce dimanche 15 mars, le quart lyonnais contre Le Havre se tiendra ce mercredi 18 mars à 15h au GOLTC. Un report qui permet ainsi aux joueuses de Jonatan Giraldez de déjà connaitre leur adversaire en demi-finale, en cas de qualification.

    Un déplacement en Alsace le 5 avril prochain

    Si elles prennent le meilleur sur les Normandes, comme ce fut le cas il y a une semaine en championnat (3-0), les Fenottes seront opposées à Strasbourg. La FFF ayant fait un tirage intégral au moment des quarts, les coéquipières de Wendie Renard savaient que cela se jouerait entre la formation alsacienne et le FC Nantes. Si l'on pouvait penser que les Canaries, deuxièmes de Première Ligue, allaient profiter de recevoir à la maison pour rejoindre le dernier carré, elles furent surprises par l'unique but d'Akissi Konan. Cela a fait le bonheur du RCSA, qui recevra donc OL Lyonnes ou Le Havre, le 5 avril prochain.

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