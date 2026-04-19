PSG - OL : Ruben Kluivert vient densifier la défense

De retour de blessure le week-end dernier, Ruben Kluivert est titulaire ce dimanche face au PSG (20h45). Le Néerlandais évoluera comme 3e central, tout en pouvant jouer latéral gauche.
Paulo Fonseca disait que son retour lui offrait une option de plus derrière. Revenu de blessure face à Lorient la semaine passée (2-0), Ruben Kluivert débutera le choc contre le PSG ce dimanche (20h45). On se souvient qu'à l'aller, il avait bien muselé Khvicha Kvaratskhelia, même si celui-ci avait mis un but (2-3). Le Néerlandais s'était positionné comme latéral droit ce jour-là. Ce 19 avril, ce rôle sera tout autre.
On devrait le retrouver à gauche de l'infatigable duo Clinton Mata - Moussa Niakhaté. Le fils de Patrick sera amené, selon les circonstances du match et la tactique mise en place, à évoluer comme troisième central ou comme arrière gauche. Sur les côtés, nous retrouverons Ainsley Maitland-Niles et Abner, sachant que ce dernier pourrait s'insérer au milieu de terrain en fonction des séquences.
Endrick et Moreira devant Merah
Un OL qui comptera sur Tyler Morton et Orel Mangala pour limiter l'influence prépondérante des milieux de terrain parisiens. Le Belge est préféré à Tanner Tessmann. Un cran plus haut, Khalis Merah devra alimenter en ballons les deux attaquants, Endrick et Afonso Moreira. Sans oublier pour le natif de Meyzieu de marquer Vitinha, le métronome adverse.
À noter que le PSG fait beaucoup de changements dans son 11. Pas d'Ousmane Dembélé ni de Joao Neves par exemple. Marquinhos aussi est sur le banc. En revanche, Bradley Barcola, Désiré Doué et Achraf Hakimi sont bien titulaires.
Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (C), Kluivert, Abner - Morton, Mangala - Merah - Endrick, Moreira
Le 11 du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Vitinha, Beraldo, Mayulu - Doué, Ramos, Barcola.
Exactement ce que je ne voulais pas voir
Défense a 3 , on affaibli notre milieu.
Vitinha va être dans un fauteuil pour jouer
On va être a 5 derrière, pour seulement 3 parisiens.
Et au milieu on sera 2 contre 3.
Compliqué, du coup moreira va passer son temps à défendre dans ses 30 derniers mètres. Alors qu'on a besoin de lui devant en profondeur
En face, c est l équipe B
Safinov, zabarny beraldo hernandez
Cho vitinha lee
Doué mayulu kvara
J espère vraiment qu'on va trouver moreira et endrik dans le dos de la défense, pour provoquer des buts ou rouge
Equipe B... A bis plutôt. Hakimi, Pacho, Vitinha, Doué, Barcola, ce sont des titulaires plutôt. Et les autres à côté ne sont pas des peintres.
Oui j avais pas la bonne compo
Pourquoi pas ? L'occasion rêvée pour Endrick, Moreira et Merah de se montrer ? et aux autres de faire le job en défense et milieu défensif ...
Je ne comprends pas l'utilisation de Merah, tu le mets dans un match où tu vas défendre et jouer le contre et tu laisses sur le banc contre les équipes regroupées, un mystère
oui c'est incohérent mais il a changé l'équipe toute la saison au gré de ses humeurs et ressentis du moment
Désolé mais d’habitude je suis le premier à ne pas aimer cette défense à trois.
Mais pour une fois je pense que c’est le mieux à faire face au psg.
En plus pour le reste c’est vraiment pas mal du tout.
Pas de Tessman et un Merah en pointe haute.
Comment Merah passe de joueurs qui ne peux pas rentré sur des matchs à priori à notre portée et se retrouver titulaire dans les plus grosses affiches.
On va perdre mais pendant le match et pas avant le match.
Allez l’OL quand même.
Les résultats sont tellement bons avec cette défense à 3. Comme dit plus haut le point fort du PSG c'est son milieu et on va prendre le bouillon. Au match aller même compo et WZE en arrière droit a fait très mal avec ses courses et là ça sera pire avec Hakimi
Va falloir faire le match parfait et que tous les événements tournent en notre faveur, arbitrage notamment…
Allez, faut y croire !
ah bin dis donc , le paulo qui fait tous les choix que j'espérais .
il lit ici ou bien ?
pas de tessmann , ni de yaremchuk , ouf !!
merah derrière notre seul duo potable d'attaquant , pas mieux .
Mangala Morton Merah c'était le milieu des 3 M que j'espérais
Kluivert en renfort pour défendre , très bien .
En face , enrique a fait beaucoup tourner , il ne craint vraiment pas l'OL .
Pas de Dembele , tant mieux ( mais il rentrera si les choses tournent mal ) .
Allez sur un malentendu on va chercher un point , essayons d'y croire .
Je suis loin d'être fan des défenses à 5, j'ai assez critiqué Fonseca pour nous avoir fait subir ça pendant 2 mois. Mais ce soir, je vois pas trop quoi mettre d'autre. Si c'est pour mettre Tessmann ou Nartey au milieu en plus, non merci franchement.
bah oui on n'a pas les joueurs pour être plus ambitieux , on ne peut pas aller au parc en 433 et jouer offensif , on se prend une taule assurée , il y aurait tolisso et sulc la donne serait différente mais hélas ils ne sont pas la et on n'a pas d'autre choix que d'essayer de bien défendre et sur un malentendu en transition rapide en planter un ( allo endrick , il y a Zabarnyi dans l'axe , ça laisse une petite chance )
Ils feront entrer les titulaires seulement si nécessaire, ce qui ne devrait pas être le cas
HS : Benatia l'impulsif , à complètement dégoupillé .
Pour le plaisir écoutez son interview , c'est hilarant comme ce club de l'om est un cirque permanent .
Strasbourg a balancé le championnat , ils ont mis une équipe bis et pris une taule ; ils peuvent largement remporter la coupe intertoto ( je sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui , conference ligue je crois ....)
G. Maciel "si on peut faire courir les parisiens, on sait qu'ils n'aiment pas ça" 🤔🤣🤣
La Conférence League, oui et s'ils la gagne, ils seront directement qualifié pour l'Europa League
Je n'aime pas ce système, car on ne sait pas qui est au marquage de qui?
Hakimi monté et de zone , qui le prend?
Abner ?
Ou moreira qui décroche et le suit.
Logiquement c est au DCG , niakhate ou kluivert, de dire a Abner de sortir dessus. Et de prendre doué.
Et tous le bloc coulisse a gauche
Mais comme notre défense va être bloc (trop) bas, personne ne va sortir dessus, puis ça va être a moreira de faire les efforts défensifs.
Notre défense a 5, basse, va être contre 3 attaquants parisiens. Et donc il va toujours y avoir un parisiens seul au milieu
Il faut être 1er dans les duels, et mettre le pied
S il y a trop de contact, le PSG fera tourner derrière pour ne pas risquer de blessure
qu'est-ce qui vous dit que c'est une défense à 3 ? On peut très bien avoir Abner ou AMN au milieu avec une défense à 4.
Après, la compo ne semble pas déconnante, au moins on devrait être un peu plus en mouvement.
Il faut y croire tant qu'on n'encaisse pas le premier but.
5-3-2 = 3-5-2, les pistons sont censés redescendre dès que possible.
Certains voulaient Khalis au milieu voire en 10, c'est son soir. Quant au duo devant, c'est pas mal.
Et il n'y a pas Tanner au milieu, ce qui est une bonne chose car Orel est meilleur.
textor boy le tanner
khalis un junior lancé dans le grand bain dans la cour des grands , on n'a pas le choix , face au champion d'europe ; le gone jouait avec des ados la saison dernière
Ramos va vouloir prouver , et il est bon .
Leur trio offensif fait franchement peur , deux joueurs de l'équipe de france et un de la roja .
48000 personnes
Un petit lien svp merci
Salut mon dede74 !
https://urls.fr/x-iLqF. Je n'ai plus que ce site, les autres ont sauté, comme souvent.
celui la aussi :
https://ohquelbut.online/PSG---Lyon-streaming-direct
Ah cool merci, je me le remets en favori, il avait changé d'adresse et j'ai eu la flemme de chercher.
oui j'ai du chercher , ça ne fonctionnait plus
endriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik
Endriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiick !
Un avis sur ce but gOLdorak ?...
On marque un peu tôt. Mais on ne va pas faire la fine bouche, on prend
Comment il a volé Barcola !
tellement évident qu'il est plus dangereux dans l'axe , paulo a merdé complet en voulant rester en 433 et en le laissant dans le couloir droit
Super début de match de Lyon
Joli Abner, même s'il n'y a pas de but. On leur met la pression, contre toute attente.
Quel début de match ! la suite devrait logiquement être plus compliquée mais au moins on a pris du plaisir jusque là !
Abner qui aurait pu marquer le but de l'année , dingue
endrick il ne défend pas , disent ils à TKYD , et la son tacle ils regardent le match ?
Un but, c'est très bien mais le plus dur reste à faire.
Il faudra s'attendre (le gardien, par exemple) à des tirs de loin.
Passe décisive et but ! Moreira a bu du café fort !
goalllllllllllllllllllllllllllllll
Papapapa 🎉🎉🎉🎉🎉
le greif show commence et moreiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Afonsooooooooooooooooooooooooo la flèche ! Incroyable contre et course, alors que le PSG reprenait la main !
Et si nous le faisions ?
Pour une fois on a de la réussite. Et un deuxième but
Moreira ou Barcola ? perso j'ai fait mon choix !!!
Les Lensois en mâchouillent leur cravate.
ils ont pris les bonne vitamines ce soir
20 minutes de rêve !... pas de cauchemar pour la suite please...
Mon stream qui plante à 1-0, super, grrr !
L'OL, troisième, en passant.
lucas hernandez je peux pas l'encadrer
le plongeon de doué ; pffff , moi je met un jaune
Que c'est chaud 🥵
ils défendent comme des chiens
Moreira quel joueur devant derrière il est partout.
Une chance pour le QSG : abîmer Moreira.
Penalty vraiment tiré par les cheveux...
Brisard attendait son coup ! Une m
Quand QSG a des difficultés , on lui attribue des pénaltys.
Penalty. Début de la remontée du PSG ? Et non, arrêt des couilles de Dominik !
Brisard vient au secours des parisiens
On est benit
Evidemment l’arbitre donne un penalty. Ça étonne qui ?
Enfin Brisard, la meilleure chance du QSG... Mais Greif est là !!!
ola la la il arrete le peno
Un péno trop généreux atteint souvent le psychisme du tireur. Le prochain sera le bon.
Et dans le cul le PSG. Il en redonnera un autre bientôt
arret dans les coucougnettes , ça fait mal !
Faut leur mettre le troisième.
et jaune pour fonseca , brisard en plein show
Brisard, le briseur d'espoirs !