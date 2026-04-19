PSG - OL : Ruben Kluivert vient densifier la défense

De retour de blessure le week-end dernier, Ruben Kluivert est titulaire ce dimanche face au PSG (20h45). Le Néerlandais évoluera comme 3e central, tout en pouvant jouer latéral gauche.

Paulo Fonseca disait que son retour lui offrait une option de plus derrière. Revenu de blessure face à Lorient la semaine passée (2-0), Ruben Kluivert débutera le choc contre le PSG ce dimanche (20h45). On se souvient qu'à l'aller, il avait bien muselé Khvicha Kvaratskhelia, même si celui-ci avait mis un but (2-3). Le Néerlandais s'était positionné comme latéral droit ce jour-là. Ce 19 avril, ce rôle sera tout autre.

On devrait le retrouver à gauche de l'infatigable duo Clinton Mata - Moussa Niakhaté. Le fils de Patrick sera amené, selon les circonstances du match et la tactique mise en place, à évoluer comme troisième central ou comme arrière gauche. Sur les côtés, nous retrouverons Ainsley Maitland-Niles et Abner, sachant que ce dernier pourrait s'insérer au milieu de terrain en fonction des séquences.

Endrick et Moreira devant Merah

Un OL qui comptera sur Tyler Morton et Orel Mangala pour limiter l'influence prépondérante des milieux de terrain parisiens. Le Belge est préféré à Tanner Tessmann. Un cran plus haut, Khalis Merah devra alimenter en ballons les deux attaquants, Endrick et Afonso Moreira. Sans oublier pour le natif de Meyzieu de marquer Vitinha, le métronome adverse.

À noter que le PSG fait beaucoup de changements dans son 11. Pas d'Ousmane Dembélé ni de Joao Neves par exemple. Marquinhos aussi est sur le banc. En revanche, Bradley Barcola, Désiré Doué et Achraf Hakimi sont bien titulaires.

Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (C), Kluivert, Abner - Morton, Mangala - Merah - Endrick, Moreira

Le 11 du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Vitinha, Beraldo, Mayulu - Doué, Ramos, Barcola.