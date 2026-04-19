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Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg)
Ruben Kluivert (OL) face à Diego Moreira (Strasbourg) (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

PSG - OL : Ruben Kluivert vient densifier la défense

  • par Gwendal Chabas
  • 74 Commentaires

    • De retour de blessure le week-end dernier, Ruben Kluivert est titulaire ce dimanche face au PSG (20h45). Le Néerlandais évoluera comme 3e central, tout en pouvant jouer latéral gauche.

    Paulo Fonseca disait que son retour lui offrait une option de plus derrière. Revenu de blessure face à Lorient la semaine passée (2-0), Ruben Kluivert débutera le choc contre le PSG ce dimanche (20h45). On se souvient qu'à l'aller, il avait bien muselé Khvicha Kvaratskhelia, même si celui-ci avait mis un but (2-3). Le Néerlandais s'était positionné comme latéral droit ce jour-là. Ce 19 avril, ce rôle sera tout autre.

    On devrait le retrouver à gauche de l'infatigable duo Clinton Mata - Moussa Niakhaté. Le fils de Patrick sera amené, selon les circonstances du match et la tactique mise en place, à évoluer comme troisième central ou comme arrière gauche. Sur les côtés, nous retrouverons Ainsley Maitland-Niles et Abner, sachant que ce dernier pourrait s'insérer au milieu de terrain en fonction des séquences.

    Endrick et Moreira devant Merah

    Un OL qui comptera sur Tyler Morton et Orel Mangala pour limiter l'influence prépondérante des milieux de terrain parisiens. Le Belge est préféré à Tanner Tessmann. Un cran plus haut, Khalis Merah devra alimenter en ballons les deux attaquants, Endrick et Afonso Moreira. Sans oublier pour le natif de Meyzieu de marquer Vitinha, le métronome adverse.

    À noter que le PSG fait beaucoup de changements dans son 11. Pas d'Ousmane Dembélé ni de Joao Neves par exemple. Marquinhos aussi est sur le banc. En revanche, Bradley Barcola, Désiré Doué et Achraf Hakimi sont bien titulaires.

    Le 11 de l'OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté (C), Kluivert, Abner - Morton, Mangala - Merah - Endrick, Moreira

    Le 11 du PSG : Safonov - Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez - Vitinha, Beraldo, Mayulu - Doué, Ramos, Barcola.

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    74 commentaires
    1. Avatar
      Polygone - dim 19 Avr 26 à 19 h 48

      Exactement ce que je ne voulais pas voir
      Défense a 3 , on affaibli notre milieu.
      Vitinha va être dans un fauteuil pour jouer

      On va être a 5 derrière, pour seulement 3 parisiens.
      Et au milieu on sera 2 contre 3.
      Compliqué, du coup moreira va passer son temps à défendre dans ses 30 derniers mètres. Alors qu'on a besoin de lui devant en profondeur

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    2. Avatar
      Polygone - dim 19 Avr 26 à 19 h 52

      En face, c est l équipe B
      Safinov, zabarny beraldo hernandez
      Cho vitinha lee
      Doué mayulu kvara

      J espère vraiment qu'on va trouver moreira et endrik dans le dos de la défense, pour provoquer des buts ou rouge

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      1. Avatar
        fandelol - dim 19 Avr 26 à 20 h 08

        Equipe B... A bis plutôt. Hakimi, Pacho, Vitinha, Doué, Barcola, ce sont des titulaires plutôt. Et les autres à côté ne sont pas des peintres.

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        1. Avatar
          Polygone - dim 19 Avr 26 à 20 h 23

          Oui j avais pas la bonne compo

    3. Avatar
      pathetikOL - dim 19 Avr 26 à 19 h 52

      Pourquoi pas ? L'occasion rêvée pour Endrick, Moreira et Merah de se montrer ? et aux autres de faire le job en défense et milieu défensif ...

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      1. Ledromois
        Ledromois - dim 19 Avr 26 à 20 h 04

        Je ne comprends pas l'utilisation de Merah, tu le mets dans un match où tu vas défendre et jouer le contre et tu laisses sur le banc contre les équipes regroupées, un mystère

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        1. Juni38
          Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 25

          oui c'est incohérent mais il a changé l'équipe toute la saison au gré de ses humeurs et ressentis du moment

    4. Avatar
      Olreal - dim 19 Avr 26 à 19 h 54

      Désolé mais d’habitude je suis le premier à ne pas aimer cette défense à trois.
      Mais pour une fois je pense que c’est le mieux à faire face au psg.
      En plus pour le reste c’est vraiment pas mal du tout.
      Pas de Tessman et un Merah en pointe haute.
      Comment Merah passe de joueurs qui ne peux pas rentré sur des matchs à priori à notre portée et se retrouver titulaire dans les plus grosses affiches.
      On va perdre mais pendant le match et pas avant le match.
      Allez l’OL quand même.

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    5. Ledromois
      Ledromois - dim 19 Avr 26 à 20 h 03

      Les résultats sont tellement bons avec cette défense à 3. Comme dit plus haut le point fort du PSG c'est son milieu et on va prendre le bouillon. Au match aller même compo et WZE en arrière droit a fait très mal avec ses courses et là ça sera pire avec Hakimi

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    6. RBV
      RBV - dim 19 Avr 26 à 20 h 03

      Va falloir faire le match parfait et que tous les événements tournent en notre faveur, arbitrage notamment…
      Allez, faut y croire !

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    7. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 08

      ah bin dis donc , le paulo qui fait tous les choix que j'espérais .
      il lit ici ou bien ?
      pas de tessmann , ni de yaremchuk , ouf !!
      merah derrière notre seul duo potable d'attaquant , pas mieux .
      Mangala Morton Merah c'était le milieu des 3 M que j'espérais
      Kluivert en renfort pour défendre , très bien .

      En face , enrique a fait beaucoup tourner , il ne craint vraiment pas l'OL .
      Pas de Dembele , tant mieux ( mais il rentrera si les choses tournent mal ) .

      Allez sur un malentendu on va chercher un point , essayons d'y croire .

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    8. Avatar
      fandelol - dim 19 Avr 26 à 20 h 11

      Je suis loin d'être fan des défenses à 5, j'ai assez critiqué Fonseca pour nous avoir fait subir ça pendant 2 mois. Mais ce soir, je vois pas trop quoi mettre d'autre. Si c'est pour mettre Tessmann ou Nartey au milieu en plus, non merci franchement.

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      1. Juni38
        Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 20

        bah oui on n'a pas les joueurs pour être plus ambitieux , on ne peut pas aller au parc en 433 et jouer offensif , on se prend une taule assurée , il y aurait tolisso et sulc la donne serait différente mais hélas ils ne sont pas la et on n'a pas d'autre choix que d'essayer de bien défendre et sur un malentendu en transition rapide en planter un ( allo endrick , il y a Zabarnyi dans l'axe , ça laisse une petite chance )

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    9. Avatar
      Poupette38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 14

      Ils feront entrer les titulaires seulement si nécessaire, ce qui ne devrait pas être le cas

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    10. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 15

      HS : Benatia l'impulsif , à complètement dégoupillé .
      Pour le plaisir écoutez son interview , c'est hilarant comme ce club de l'om est un cirque permanent .

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    11. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 22

      Strasbourg a balancé le championnat , ils ont mis une équipe bis et pris une taule ; ils peuvent largement remporter la coupe intertoto ( je sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui , conference ligue je crois ....)

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    12. Avatar
      Poupette38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 27

      G. Maciel "si on peut faire courir les parisiens, on sait qu'ils n'aiment pas ça" 🤔🤣🤣

      La Conférence League, oui et s'ils la gagne, ils seront directement qualifié pour l'Europa League

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    13. Avatar
      Polygone - dim 19 Avr 26 à 20 h 30

      Je n'aime pas ce système, car on ne sait pas qui est au marquage de qui?

      Hakimi monté et de zone , qui le prend?
      Abner ?
      Ou moreira qui décroche et le suit.

      Logiquement c est au DCG , niakhate ou kluivert, de dire a Abner de sortir dessus. Et de prendre doué.
      Et tous le bloc coulisse a gauche

      Mais comme notre défense va être bloc (trop) bas, personne ne va sortir dessus, puis ça va être a moreira de faire les efforts défensifs.

      Notre défense a 5, basse, va être contre 3 attaquants parisiens. Et donc il va toujours y avoir un parisiens seul au milieu

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    14. Avatar
      Polygone - dim 19 Avr 26 à 20 h 36

      Il faut être 1er dans les duels, et mettre le pied
      S il y a trop de contact, le PSG fera tourner derrière pour ne pas risquer de blessure

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    15. L'habile Fekir
      L’habile Fekir - dim 19 Avr 26 à 20 h 39

      qu'est-ce qui vous dit que c'est une défense à 3 ? On peut très bien avoir Abner ou AMN au milieu avec une défense à 4.
      Après, la compo ne semble pas déconnante, au moins on devrait être un peu plus en mouvement.
      Il faut y croire tant qu'on n'encaisse pas le premier but.

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    16. Toitoi
      Toitoi - dim 19 Avr 26 à 20 h 43

      5-3-2 = 3-5-2, les pistons sont censés redescendre dès que possible.
      Certains voulaient Khalis au milieu voire en 10, c'est son soir. Quant au duo devant, c'est pas mal.
      Et il n'y a pas Tanner au milieu, ce qui est une bonne chose car Orel est meilleur.

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      1. Juni38
        Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 48

        textor boy le tanner
        khalis un junior lancé dans le grand bain dans la cour des grands , on n'a pas le choix , face au champion d'europe ; le gone jouait avec des ados la saison dernière

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    17. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 45

      Ramos va vouloir prouver , et il est bon .
      Leur trio offensif fait franchement peur , deux joueurs de l'équipe de france et un de la roja .

      48000 personnes

      Signaler
      1. dede74
        dede74 - dim 19 Avr 26 à 20 h 50

        Un petit lien svp merci

        Signaler
        1. Toitoi
          Toitoi - dim 19 Avr 26 à 20 h 53

          Salut mon dede74 !

          https://urls.fr/x-iLqF. Je n'ai plus que ce site, les autres ont sauté, comme souvent.

        2. Juni38
          Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 58

          celui la aussi :

          https://ohquelbut.online/PSG---Lyon-streaming-direct

        3. Toitoi
          Toitoi - dim 19 Avr 26 à 21 h 01

          Ah cool merci, je me le remets en favori, il avait changé d'adresse et j'ai eu la flemme de chercher.

        4. Juni38
          Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 11

          oui j'ai du chercher , ça ne fonctionnait plus

    18. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 53

      endriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiik

      Signaler
    19. Toitoi
      Toitoi - dim 19 Avr 26 à 20 h 53

      Endriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiick !

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    20. Mimoun
      Mimoun - dim 19 Avr 26 à 20 h 54

      Un avis sur ce but gOLdorak ?...

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    21. Avatar
      Clad du 93 - dim 19 Avr 26 à 20 h 54

      On marque un peu tôt. Mais on ne va pas faire la fine bouche, on prend

      Signaler
    22. Mimoun
      Mimoun - dim 19 Avr 26 à 20 h 55

      Comment il a volé Barcola !

      Signaler
    23. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 56

      tellement évident qu'il est plus dangereux dans l'axe , paulo a merdé complet en voulant rester en 433 et en le laissant dans le couloir droit

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    24. Avatar
      Baloune74 - dim 19 Avr 26 à 20 h 58

      Super début de match de Lyon

      Signaler
    25. Toitoi
      Toitoi - dim 19 Avr 26 à 20 h 58

      Joli Abner, même s'il n'y a pas de but. On leur met la pression, contre toute attente.

      Signaler
    26. Mimoun
      Mimoun - dim 19 Avr 26 à 20 h 59

      Quel début de match ! la suite devrait logiquement être plus compliquée mais au moins on a pris du plaisir jusque là !

      Signaler
    27. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 20 h 59

      Abner qui aurait pu marquer le but de l'année , dingue

      Signaler
    28. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 02

      endrick il ne défend pas , disent ils à TKYD , et la son tacle ils regardent le match ?

      Signaler
    29. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 02

      Un but, c'est très bien mais le plus dur reste à faire.

      Signaler
    30. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 03

      Il faudra s'attendre (le gardien, par exemple) à des tirs de loin.

      Signaler
    31. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 04

      Passe décisive et but ! Moreira a bu du café fort !

      Signaler
    32. Kramel69
      Kramel69 - dim 19 Avr 26 à 21 h 04

      goalllllllllllllllllllllllllllllll

      Signaler
    33. Avatar
      Baloune74 - dim 19 Avr 26 à 21 h 04

      Papapapa 🎉🎉🎉🎉🎉

      Signaler
    34. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 04

      le greif show commence et moreiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

      Signaler
    35. Toitoi
      Toitoi - dim 19 Avr 26 à 21 h 04

      Afonsooooooooooooooooooooooooo la flèche ! Incroyable contre et course, alors que le PSG reprenait la main !

      Et si nous le faisions ?

      Signaler
    36. Avatar
      JackP - dim 19 Avr 26 à 21 h 04

      Pour une fois on a de la réussite. Et un deuxième but

      Signaler
    37. Mimoun
      Mimoun - dim 19 Avr 26 à 21 h 05

      Moreira ou Barcola ? perso j'ai fait mon choix !!!

      Signaler
    38. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 06

      Les Lensois en mâchouillent leur cravate.

      Signaler
    39. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 06

      ils ont pris les bonne vitamines ce soir

      Signaler
    40. Mimoun
      Mimoun - dim 19 Avr 26 à 21 h 07

      20 minutes de rêve !... pas de cauchemar pour la suite please...

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    41. Avatar
      fandelol - dim 19 Avr 26 à 21 h 08

      Mon stream qui plante à 1-0, super, grrr !

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    42. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 08

      L'OL, troisième, en passant.

      Signaler
    43. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 09

      lucas hernandez je peux pas l'encadrer

      Signaler
    44. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 14

      le plongeon de doué ; pffff , moi je met un jaune

      Signaler
    45. Avatar
      Baloune74 - dim 19 Avr 26 à 21 h 14

      Que c'est chaud 🥵

      Signaler
    46. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 15

      ils défendent comme des chiens

      Signaler
    47. Avatar
      Baloune74 - dim 19 Avr 26 à 21 h 15

      Moreira quel joueur devant derrière il est partout.

      Signaler
    48. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 16

      Une chance pour le QSG : abîmer Moreira.

      Signaler
    49. Avatar
      Baloune74 - dim 19 Avr 26 à 21 h 17

      Penalty vraiment tiré par les cheveux...

      Signaler
    50. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 17

      Brisard attendait son coup ! Une m

      Signaler
    51. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 18

      Quand QSG a des difficultés , on lui attribue des pénaltys.

      Signaler
    52. Toitoi
      Toitoi - dim 19 Avr 26 à 21 h 18

      Penalty. Début de la remontée du PSG ? Et non, arrêt des couilles de Dominik !

      Signaler
    53. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 18

      Brisard vient au secours des parisiens

      Signaler
    54. Avatar
      Baloune74 - dim 19 Avr 26 à 21 h 18

      On est benit

      Signaler
    55. Avatar
      JackP - dim 19 Avr 26 à 21 h 19

      Evidemment l’arbitre donne un penalty. Ça étonne qui ?

      Signaler
    56. Mimoun
      Mimoun - dim 19 Avr 26 à 21 h 19

      Enfin Brisard, la meilleure chance du QSG... Mais Greif est là !!!

      Signaler
    57. Kramel69
      Kramel69 - dim 19 Avr 26 à 21 h 19

      ola la la il arrete le peno

      Signaler
    58. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 19

      Un péno trop généreux atteint souvent le psychisme du tireur. Le prochain sera le bon.

      Signaler
    59. Avatar
      JackP - dim 19 Avr 26 à 21 h 19

      Et dans le cul le PSG. Il en redonnera un autre bientôt

      Signaler
    60. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 20

      arret dans les coucougnettes , ça fait mal !

      Signaler
    61. Avatar
      Baloune74 - dim 19 Avr 26 à 21 h 20

      Faut leur mettre le troisième.

      Signaler
    62. Juni38
      Juni38 - dim 19 Avr 26 à 21 h 20

      et jaune pour fonseca , brisard en plein show

      Signaler
    63. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 21 h 20

      Brisard, le briseur d'espoirs !

      Signaler

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