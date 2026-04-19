Ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira devront éviter d'être avertis ce dimanche face au PSG, sous peine de manquer le duel très important contre Rennes.

Les résultats de Marseille (défaite 2-0 à Lorient) et de Lille (0-0 face à Nice) samedi offrent un sursis à l'OL dans la course à la Ligue des champions et à l'Europe. En attendant ceux de Monaco et de Rennes, il sait qu'il perdra peu de terrain sur le podium et la 4e place, même en s'inclinant contre le PSG ce dimanche (20h45). Cela étant dit, cette affiche chez le leader est très importante. L'occasion éventuellement de prendre des points d'abord, mais aussi de préparer les dernières journées.

En ce sens, au-delà des prestations collectives et des performances individuelles, il faudra suivre particulièrement deux joueurs : Ainsley Maitland-Niles et Afonso Moreira. Car ces deux garçons, qui pourraient démarrer face au Paris Saint-Germain, sont sous surveillance. En cas de carton jaune, ils manqueront la rencontre qui se tiendra dans quinze jours.

Leur absence serait pénalisante face à Rennes

Et ce n'est pas un match comme un autre qui aura lieu le dimanche 3 mai. En effet, l'Olympique lyonnais recevra le Stade Rennais, un concurrent dans la course aux places européennes. L'absence de ces deux garçons, et même si l'Anglais n'est pas toujours convaincant, serait un poids de plus pour l'effectif rhodanien. Déjà très amputée, bien que certains blessés soient sur le retour, l'équipe de Paulo Fonseca aimerait avoir en sa possession son couteau-suisse et sa dynamite portugaise contre les Bretons.