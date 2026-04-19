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Ada Hegerberg avec la Norvège
Ada Hegerberg avec la Norvège (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

OL Lyonnes : Ada Hegerberg fête ses 100 sélections avec la Norvège

  • par Gwendal Chabas

    • En sélection depuis ses 16 ans, Ada Hegerberg a atteint samedi le cap des 100 matchs avec la Norvège. Une histoire qui s'étire sur 15 ans avec des hauts et des bas.

    À 30 ans, Ada Hegerberg démontre qu'elle a encore quelques années à donner au niveau international. Lors de cette trêve printanière, elle a frappé à trois reprises avec la Norvège en deux rencontres, tout en délivrant une passe décisive. Grâce à ça, son pays a gagné ses deux confrontations face à la Slovénie. Elle tient tête à l'Allemagne dans la course au Mondial. Une compétition que la désormais "centenaire" avec sa nation espère bien vivre.

    55 buts en 100 sélections

    Samedi, elle a fêté sa 100e cape avec une réalisation et une offrande pour Synne Jensen. L'attaquante porte donc toujours les Norvégiennes (55 buts au total), même si son histoire avec cette équipe a été contrariée depuis ses débuts en 2011. On se souvient qu'elle n'a pas porté ses couleurs entre août 2017 et avril 2022 en raison de divergences avec la Fédération. Sans oublier les pépins physiques qui ont régulièrement affecté sa carrière ces dernières années.

    Elle entre néanmoins dans un cercle fermé, puisqu'elle est la 23e joueuse à atteindre cette barre symbolique en Norvège. Un nombre qu'elle espère agrémenter lors de grands tournois à présent. Sa coéquipière, Ingrid Engen, est également proche de cette marque. La défenseure compte 95 sélections à ce jour.

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