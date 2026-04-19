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Endrick célèbre son premier but avec l'OL à Lille
Endrick célèbre son premier but avec l’OL à Lille (Photo by Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

PSG - OL : un soir pour Endrick ?

  • par Gwendal Chabas
  • 3 Commentaires

    • Mis sur le banc face à Loient le week-end passé (2-0), Endrick a plutôt bien répondu. Ce dimanche face au PSG, le Brésilien aura un rôle central du côté de l'OL.

    S'il souhaite s'imposer au Real Madrid, c'est dans ces affiches de gala qu'il doit être impactant. En l'absence de Malick Fofana et Pavel Šulc, Endrick attire la lumière et les regards. Avec Afonso Moreira, il incarnera probablement la menace offensive de l'Olympique lyonnais contre le PSG. S'il est titulaire, ce qui devrait être le cas après sa mise au banc face à Lorient (2-0), les Rhodaniens auront besoin de lui pour gêner les Parisiens.

    Est-il en condition pour cela ? La réponse à son entraîneur fut plutôt positive le week-end dernier. Une passe décisive et une intervention déterminante sur le but de Corentin Tolisso, voilà dans quel registre il doit apporter. "Il est bien entré, il a apporté de la confiance, a aidé le groupe et a été décisif, c'est ce que j'attends, a énuméré Paulo Fonseca vendredi. Je sais qu'il est difficile d'être décisif à tous les matchs, mais il a mieux joué que lors des rencontres précédentes."

    Pas de Nuno Mendes, un atout pour lui et l'OL ?

    Maintenant, l'attaquant n'a pas gommé tout ce qui lui est reproché, puisqu'il a clairement baissé d'un ton après l'heure de jeu. Au Parc des Princes, face au champion d'Europe, il a l'occasion de montrer que sa réputation et son potentiel sont bien réels. "En ce moment, nous avons besoin de la créativité d'un joueur comme Endrick, il peut vraiment aider l'équipe, insistait son coach. Quand le jeu est plus ouvert, c'est plus facile pour lui. Il est important tout le temps et il est encore meilleur quand il est en confiance."

    Preuve que le Brésilien ne laisse pas indifférent, une consoeur a interrogé Luis Enrique à son sujet. Mais comme à son habitude, l'Espagnol s'est refusé à évoquer les cas individuels des adversaires, invitant la journaliste à questionner Paulo Fonseca. Même sans Nuno Mendes, le PSG a de toute manière les hommes pour le freiner. Au footballeur de 19 ans de prouver qu'il peut jouer dans la cour des grands.

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    3 commentaires
    1. OL-91
      OL-91 - dim 19 Avr 26 à 16 h 58

      Ouais, un bon tacle après l'ébauche de deux dribbles et peut-être ne le verra-t-on plus ?

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    2. Avatar
      ggs - dim 19 Avr 26 à 17 h 40

      👍

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    3. Olympien First
      Olympien First - dim 19 Avr 26 à 17 h 40

      Et si on "lâchait" un peu Endrick? Il y a un peu d'acharnement à évoquer ce jeune joueur, dont on prétend régulièrement qu'il n'est pas si important, mais qu'on ne cesse cependant d'évoquer à tort et à travers.

      Si encore c'était une star confirmée, ça aurait un peu de sens, mais vu son jeune âge et son absence de passé au haut niveau, je crois qu'il vaudrait mieux le laisser grandir et plutôt le protéger un minimum plutôt que de s'acharner à le désigner comme une cible à critiquer tout en prétendant en attendre monts et merveilles.

      Ce n'est qu'un jeune talent, en devenir et sur lequel on ne peut pas compter pour exploser à lui tout seul la meilleure équipe d'Europe actuelle, même un peu affaiblie par quelques absences qui lui coûte bien moins que celles qui affectent notre propre équipe déjà bien inférieure au complet.

      C'est sympa de vouloir maintenir un peu d'intérêt pour ce match, mais c'est beaucoup trop de responsabilités que l'on fait peser sur les épaules de ce jeune joueur.

      Si un miracle arrivait grâce à lui, je serais le premier à m'en réjouir, mais sérieusement, qui croit vraiment à ça? Bien sûr, tout est possible dans l'absolu, et même un triplé de Yaremchuk ou de Tessman dans le dernier quart d'heure, mais bon, pourquoi ne les évoque t'on pas ces miracles là, tant qu'à faire dans le boniment d'avant match? Bon, c'est vrai que c'est encore plus improbable...

      Ce qui prouve que notre jeune brésilien mérite un peu plus de respect et de protection médiatique.

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