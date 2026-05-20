Écarté de la direction de l’OL l’été dernier, John Textor avait quitté Lyon en emportant avec lui toutes les données liées au recrutement du club rhodanien.

Le mercato estival 2025 de Matthieu Louis-Jean (directeur technique), Benjamin Charier (responsable du recrutement) et leur équipe avait une allure de miracle. C’est encore plus le cas quand on sait qu’ils ont dû repartir de zéro, ou presque, l’été dernier au moment du départ de John Textor. L’ancien président aimait avoir un contrôle important sur les mouvements de joueurs. Il n'hésitait d'ailleurs pas à envoyer des footballeurs d'une entité à l'autre de la galaxie Eagle Football.

Un départ par la petite porte l'été dernier

Mais lorsque l’OL est rétrogradé administrativement en juin 2025, tout s’effondre pour l’Américain. Ares et Michele Kang reprennent le contrôle pour une mission de sauvetage de l’Olympique lyonnais. Ce qu'ils sont parvenus à faire jusqu'ici. Avant de céder son fauteuil, John Textor a néanmoins pris grand soin de ne rien laisser au club qu’il a failli couler à coups de décisions infructueuses, voire imprudentes. Au niveau du recrutement, il est par exemple parti avec l’entièreté des données utilisées par les dirigeants et les scouts pour répertorier les cibles. Antar Abdelouarit, journaliste à Anbae TV, a révélé l'information dans Tant qu'il y aura des Gones lundi.

Un mercato réussi malgré tout

La cellule menée par Benjamin Charier a donc dû repartir d'une page blanche, ou presque. Dans l'urgence et avec très peu de moyens, les Rhodaniens ont réalisé un bon marché estival. En effet, plusieurs choix se sont avérés payants. Des transferts à moindre coût comme Afonso Moreira ou Ruben Kluivert. Sans oublier les belles pioches méconnues du grand public, comme Dominik Greif, Tyler Morton ou encore Pavel Sulc. De quoi réaliser une belle saison, malgré quelques passages à vide.

La espérée, mais toujours avec peu d'amplitude financière, l'OL devra encore espérer dénicher les perles rares. Sans un élément extérieur pour mettre des bâtons dans ses roues, le travail sera peut-être plus simple cette fois-ci.

Actualisation à 15h30 : Contacté par nos soin, le club a démenti.