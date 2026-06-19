Mercato : OL Lyonnes sur une autre joueuse du Barça ?

En plus de Salma Paralluelo, plus que jamais proche de quitter le FC Barcelone, OL Lyonnes aurait des vues sur Patri Guijarro. La milieu est en fin de contrat en 2027 avec la formation catalane.

Dans douze jours, le mercato estival féminin ouvre ses portes. Cela n'a pas empêché OL Lyonnes d'être déjà d'attaque pour renforcer son effectif pour la saison à venir. Libres de tout contrat, Maria Luis Grobs et Caroline Weir ont débarqué dans la capitale des Gaules pour un rôle de doublure de Christiane Endler pour l'Allemande et dans l'entrejeu pour l'Écossaise. Le milieu de terrain va-t-il connaître encore des mouvements dans les semaines à venir ? La direction lyonnaise ne veut pas tout bouleverser, malgré la défaite en finale de la Ligue des champions, mais reste forcément attentive à des coups à réaliser. Ces derniers temps, le nom de Salma Paralluelo est lié à OL Lyonnes et, d'après The Athletic, l'ailière espagnole devrait jouer dans un club jouant la Ligue des champions autre que le Barça.

Guijarro sous contrat jusqu'en 2027

Les Fenottes seront-elles les heureuses élues ? Quoi qu'il en soit, Mundo Deportivo avance que Paralluelo ne serait pas la seule Barcelonaise dans le viseur rhodanien. En plus de clubs anglais, Patri Guijarro ferait l'objet d'une cour assidue des championnes de France. Cadre de l'entrejeu catalan et de la sélection, Guijarro n'a plus qu'un an de contrat et pourrait faire l'objet d'un transfert record. À moins que tous ces intérêts ne servent à mieux renégocier un bail qui prend bientôt fin.