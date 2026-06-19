Obligé de vendre, l’OL a accepté l’offre du Bayer Leverkusen pour Afonso Moreira. Michele Kang a tenu à rendre hommage à l’ailier.

Il ne sera resté qu’un an et cela reste peu pour pouvoir marquer l’histoire d’un club. Néanmoins, à défaut de titres et de trophées, Afonso Moreira a réussi à séduire le peuple lyonnais grâce à son état d’esprit. À l’heure où l’OL avait besoin de retrouver certaines valeurs suite à un été 2025 des plus compliqués, voir des joueurs comme le Portugais se battre pour l’écusson a redonné un peu de baume au cœur. Malheureusement, la situation du club a ramené tout le monde à la réalité : celle de devoir vendre ses joueurs les plus "bankable" pour rentrer dans les clous.

"Capable de nous rendre heureux à chaque fois qu'il touchait le ballon"

Contre un chèque de 33,6 millions d’euros, Afonso Moreira a donc pris la direction de l’Allemagne pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Bien que femme d’affaires, Michele Kang a tenu à saluer la progression de Moreira pendant toute la saison dernière. "Merci à Afonso pour cette saison passée à nos côtés. Je suis reconnaissante d’avoir pu rencontrer une personne aussi dévouée à son club, capable de nous rendre heureux chaque fois qu’il touchait un ballon de football. Afonso restera à jamais dans nos cœurs, marquant de son empreinte cette saison de reconstruction de l’Olympique lyonnais. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle aventure".

Qui sait, peut-être que les chemins se recroiseront dans un futur plus ou moins prochain. Si l’OL veut jouer la Ligue des champions, la formation rhodanienne pourrait rebasculer en Ligue Europa, une compétition que joue le Bayer.