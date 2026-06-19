Obligé de vendre, l’OL a accepté l’offre du Bayer Leverkusen pour Afonso Moreira. Michele Kang a tenu à rendre hommage à l’ailier.
Il ne sera resté qu’un an et cela reste peu pour pouvoir marquer l’histoire d’un club. Néanmoins, à défaut de titres et de trophées, Afonso Moreira a réussi à séduire le peuple lyonnais grâce à son état d’esprit. À l’heure où l’OL avait besoin de retrouver certaines valeurs suite à un été 2025 des plus compliqués, voir des joueurs comme le Portugais se battre pour l’écusson a redonné un peu de baume au cœur. Malheureusement, la situation du club a ramené tout le monde à la réalité : celle de devoir vendre ses joueurs les plus "bankable" pour rentrer dans les clous.
"Capable de nous rendre heureux à chaque fois qu'il touchait le ballon"
Contre un chèque de 33,6 millions d’euros, Afonso Moreira a donc pris la direction de l’Allemagne pour rejoindre le Bayer Leverkusen. Bien que femme d’affaires, Michele Kang a tenu à saluer la progression de Moreira pendant toute la saison dernière. "Merci à Afonso pour cette saison passée à nos côtés. Je suis reconnaissante d’avoir pu rencontrer une personne aussi dévouée à son club, capable de nous rendre heureux chaque fois qu’il touchait un ballon de football. Afonso restera à jamais dans nos cœurs, marquant de son empreinte cette saison de reconstruction de l’Olympique lyonnais. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle aventure".
Qui sait, peut-être que les chemins se recroiseront dans un futur plus ou moins prochain. Si l’OL veut jouer la Ligue des champions, la formation rhodanienne pourrait rebasculer en Ligue Europa, une compétition que joue le Bayer.
Sobre et élégant , message plein de classe , à son image .
Elle est contrainte de gérer avec les exigences de la Dncg et de l'Uefa , ses deux prédécesseurs ont laissé un lourd héritage , un bateau plein de voies d'eau , elle doit écoper et colmater les brèches .
Au moins un point de satisfaction dans ce marasme économique. Michele Kang nous apprait comme etre la bonne personne a ce poste. Très loin de la catastrophe Textor (et meme si c'est prématuré) et peut être même encore meilleure que le Aulas de la grande époque.
Un bon message pour les joueurs actuels et futurs : la reconnaissance de la direction.
Elle a sauvé le club , sans elle , je pense qu'on serait dans une configuration bordelaise , on est passé vraiment près du gouffre .
C'est une chance inouie qu'elle ait été présente à ce moment là de l'histoire du club ( et qu'elle accepte de s'engager ( sur ses deniers personnels ) et mettre les mains dans le cambouis pour l'empêcher de couler ) .
Oui on serait surement en ligue 2, personne voulait reprendre le bébé sur-endetté
en ligue 2 ou même plus bas , on parlait de nationale à un certain moment !