Top 14 : le Parc OL recevra les demi-finales en 2028

Trois ans après, le Parc OL sera de nouveau le théâtre des demi-finales du Top 14. Le championnat de France s'arrêtera encore à Décines.

Dans les années à venir, Décines s'imposera comme l'un des endroits incontournables du rugby français. En attendant que le LOU retrouve les premiers rôles, c'est le Parc OL qui recevra le meilleur du championnat de France en 2028. La Ligue a annoncé jeudi que le stade de l'Olympique lyonnais sera le théâtre des demi-finales du Top 14 en juin 2028. Il succédera à Marseille (ce week-end) et à Bordeaux (en 2027). Après, la compétition ira à Lille (2029), avant de revenir... au Vélodrome en 2030.

Un événement qui arrivera trois ans après le précédent, quand Bordeaux-Bègles et Toulouse avaient battu Toulon et Bayonne. Après 2025, l'enceinte rhodanienne n'aura donc pas patienté très longtemps avant d'accueillir de nouveau le dernier carré de l'épreuve nationale.

Au moins un match par an à Décines de 2026 à 2028

Le ballon ovale viendra auparavant dans l'antre de l'OL à deux occasions. Le 7 novembre 2026, les Bleus y affronteront les Fidji dans le cadre du championnat des Nations. Puis, six mois plus tard, place aux finales des coupes d'Europe les 21 et 22 mai 2027. Autant de rendez-vous qui donneront aussi un coup de boost aux finances avec la location du stade.