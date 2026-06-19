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Bradley Barcola buteur lors de France - Sénégal
Bradley Barcola buteur lors de France – Sénégal (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Formé avec lui à l’OL Académie, Gusto savoure la réussite de Barcola

  • par David Hernandez

    • Présent en conférence de presse jeudi, Malo Gusto est revenu sur le premier match des Bleus contre le Sénégal. L’ancien latéral de l’OL a apprécié l’entrée de Bradley Barcola, avec qui il a connu la formation à l’Académie.

    Les supporters lyonnais auraient certainement aimé voir Corentin Tolisso sous le maillot de l'équipe de France pendant la Coupe du monde. Malheureusement, le milieu ne représente pas l'OL chez les Bleus et le club rhodanien est donc absent de la liste de Didier Deschamps. Néanmoins, trois joueurs font la fierté de l'Académie avec Malo Gusto, Rayan Cherki et Bradley Barcola présents aux États-Unis avec la sélection française. Deux d'entre eux sont entrés en jeu contre le Sénégal, mais un seul s'est mis en évidence : Barcola auteur du 2-0 quelques minutes après avoir foulé la pelouse. "Bradley était très heureux, forcément. Marquer un but en Coupe du monde, ça doit être quelque chose de magique pour soi et pour les proches, a déclaré son ancien compère de formation à Décines. Ça doit être une vraie fierté.”

    "Rayan est très nature"

    Resté sur le banc contre les Lions de la Teranga, Malo Gusto a donc observé de loin ses anciens coéquipiers de l'OL Académie connaitre leurs premières minutes dans un Mondial. En attendant d'avoir sa chance, le latéral savoure la réussite des autres Lyonnais. "On est obligé de parler de lui (Rayan Cherki) ? (rires) C'est un gars qui ne se prend pas la tête, qui est très nature. On sait ce qu'il peut apporter à l'équipe et on sait qu'il est prêt. C'est important de l'avoir avec nous." Prochain match pour les Bleus, lundi à 23h contre l'Irak.

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