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Afonso Moreira, avec le Sporting Portugal
Afonso Moreira, avec le Sporting Portugal (Photo by Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP)

Mercato : l'OL va céder 5,5 millions d'euros au Sporting pour Moreira

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Vendu pour 33,6 millions d'euros, bonus compris, Afonso Moreira va encore faire les affaires du Sporting Portugal, son ancien club. La formation portugaise va récupérer 5,5 millions d'euros sur le transfert réalisé entre l'OL et le Bayer Leverkusen.

    C'est le genre de transfert crève-cœur, mais qui montre que la cellule de recrutement a plus que bien travaillé. Jeudi, l'OL a consenti à vendre Afonso Moreira au Bayer Leverkusen, sixième de la dernière Bundesliga. À quelques jours du passage devant la DNCG, le club lyonnais ne pouvait se permettre de tourner le dos à l'offre allemande. C'est donc contre un chèque de 33,6 millions d'euros, bonus compris, que les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du Portugais. Après l'avoir acheté deux millions d'euros il y a un an, l'OL réalise une très belle plus-value dans l'histoire et cela a forcément des répercussions sur le Sporting Portugal.

    Une vente totale de 7,5M€ pour le Sporting

    Même s'il ne lui avait jamais vraiment donné sa chance, le club lisboète avait choisi d'assurer ses arrières en intégrant un intéressement sur une potentielle future plus-value. Bien en a pris au Sporting, qui va donc recevoir 20% sur le différentiel entre le prix de vente d'Afonso Moreira à l'été 2025 et celui de ce mois de juin 2026 (+27,5M€). Ce qui représente en l'état 5,5 millions d'euros. Plutôt bien vendu pour un joueur qui n'avait joué que 97 minutes en pros avec son club formateur.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      BadGone91 - ven 19 Juin 26 à 9 h 35

      En espérant du coup que la somme restante soit suffisante pour passer la DNCG.

      Toujours pas d'offres pour Tessmann ? Caleta-Car qui joue la CDM ? AMN qui se fait allumer publiquement maintenant par Fonseca ? Turner ? Akouokou ?

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      1. ol1954
        ol1954 - ven 19 Juin 26 à 9 h 53

        qui qui n'en veut !!!! j'écoute . ah bon personne ne lève la main . affaire suivante ......

        Signaler

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