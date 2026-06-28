Ce dimanche, Iron Maiden se produira au Parc OL de Décines. Le concert du groupe britannique marquera également la fin de la saison musicale 2025-2026 dans l'enceinte lyonnaise.

Après plusieurs rendez-vous organisés ces derniers mois, l'antre de l'OL accueillera une dernière fois des spectateurs pour un événement extra-sportif avant de laisser place à la préparation de la nouvelle saison. Les légendes du heavy metal, Iron Maiden, se produiront en effet ce dimanche à partir de 19h20 dans le cadre de leur tournée « Run For Your Lives ». La première partie sera assurée par le groupe américain Anthrax.

Ce concert constituera également l'ultime animation culturelle dans l'enceinte de l'Olympique lyonnais avant le retour du football début août. Il fait suite à la performance de Linkin Park le 16 juin. L'OL reprendra en effet l'entraînement lundi, tandis que les hommes de Paulo Fonseca disputeront leur troisième tour préliminaire de Ligue des champions quelques semaines plus tard.

Une enceinte devenue incontournable

Depuis son inauguration en 2016, le stade de Décines s'est progressivement imposé comme l'une des principales salles de spectacles à ciel ouvert en France. Après avoir accueilli de nombreux artistes internationaux ces dernières années, le Parc OL recevra cette fois l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire du heavy metal. Iron Maiden célébrera d'ailleurs ses cinquante ans de carrière lors de cette tournée mondiale.