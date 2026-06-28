Actualités

Avec Iron Maiden, la saison des concerts s'achève déjà au Parc OL

  • par Alban Nivet
  • 2 Commentaires

    • Ce dimanche, Iron Maiden se produira au Parc OL de Décines. Le concert du groupe britannique marquera également la fin de la saison musicale 2025-2026 dans l'enceinte lyonnaise.

    Après plusieurs rendez-vous organisés ces derniers mois, l'antre de l'OL accueillera une dernière fois des spectateurs pour un événement extra-sportif avant de laisser place à la préparation de la nouvelle saison. Les légendes du heavy metal, Iron Maiden, se produiront en effet ce dimanche à partir de 19h20 dans le cadre de leur tournée « Run For Your Lives ». La première partie sera assurée par le groupe américain Anthrax.

    Ce concert constituera également l'ultime animation culturelle dans l'enceinte de l'Olympique lyonnais avant le retour du football début août. Il fait suite à la performance de Linkin Park le 16 juin. L'OL reprendra en effet l'entraînement lundi, tandis que les hommes de Paulo Fonseca disputeront leur troisième tour préliminaire de Ligue des champions quelques semaines plus tard.

    Une enceinte devenue incontournable

    Depuis son inauguration en 2016, le stade de Décines s'est progressivement imposé comme l'une des principales salles de spectacles à ciel ouvert en France. Après avoir accueilli de nombreux artistes internationaux ces dernières années, le Parc OL recevra cette fois l'un des groupes les plus emblématiques de l'histoire du heavy metal. Iron Maiden célébrera d'ailleurs ses cinquante ans de carrière lors de cette tournée mondiale.

    à lire également
    Barrage de Top 14 2025 entre Toulon et Castres
    Top 14 : le Parc OL recevra les demi-finales en 2028
    2 commentaires
    1. Rockaddict
      Rockaddict - dim 28 Juin 26 à 14 h 53

      Punaise, je peux même pas y être ! Ça fait si longtemps qu'ils ne sont pas passés à Lyon....!

      Signaler
    2. Avatar
      olgoneforever - dim 28 Juin 26 à 14 h 59

      " La saison des concerts s'achève déjà au Groupama...!"
      A la fois avec Iron Maiden jolie fin sérieux!
      Et puis il y a déjà des grands "petits noms " passés sur la pelouse...
      Bon c'est vrai il manque un grand nom : POMME au stade de CERISE !

      Espérons encore de grands concerts pour les finances de notre club bien aimé!

      Signaler

    Laisser un commentaire

    Score'n'co - Lyon Capitale
    d'heure en heure
    Nicolas Tagliafico (OL) face à Rueda (Celta)
    Ligue des champions : quels Lyonnais ont déjà connu les tours préliminaires ? 15:00
    Avec Iron Maiden, la saison des concerts s'achève déjà au Parc OL 14:00
    Maelle Garbino (Paris FC) face à Melchie Dumornay (OL Lyonnes)
    OL Lyonnes - Première Ligue : que contient la nouvelle convention collective 13:00
    Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
    Avant les retrouvailles estivales, retour sur le dernier Real Betis - OL 12:00
    Khalis Merah lors d'OL - Auxerre
    OL : de Ben Arfa à Merah, le numéro 18 continue son histoire lyonnaise 11:00
    Estéban Lepaul, attaquant de Rennes
    Mercato : Estéban Lepaul (ex-OL) prolonge après sa saison record à Rennes 10:00
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL : toujours cet horizon 2028 en ligne de mire 09:00
    OL : quel avenir pour Tagliafico et Maitland-Niles, en fin de contrat en 2027 ? 08:00
    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Twitch instagram bluesky tiktok linkedin
    Derniers commentaires
    d'heure en heure
    Jule Brand (Allemagne) face à Kadidiatou Diani (France)
    Un stade allemand portera désormais le nom de Jule Brand 27/06/26
    Nicolas Tagliafico avec l'Argentine
    Coupe du monde : Tagliafico retrouvera-t-il une place de titulaire face à la Jordanie ? 27/06/26
    Maria Luisa Grohs, nouvelle gardienne d'OL Lyonnes
    OL Lyonnes : Grohs a "hâte" de vivre sa"première expérience loin de l’Allemagne" 27/06/26
    Ernest Nuamah avec le Ghana à la Coupe du monde
    OL - Coupe du monde : finale de groupe entre Nuamah et Caleta-Car 27/06/26
    La réserve de l'OL Lyonnes
    La réserve d'OL Lyonnes disputera le premier Challenge Espoirs 27/06/26
    Mohamed Ouédraogo, latéral du SCR Altach
    Mercato : l'OL devrait débourser moins de 3 M€ pour Mohamed Ouédraogo 27/06/26
    Tolisso, Mata et Niakhté (OL) se congratulent
    OL : déjà 45 matchs minimum au programme en 2026-2027 27/06/26
    Endrick avec Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger lors de sa présentation à l'OL
    Mercato : l’OL peut-il reproduire le coup de maître de la saison passée ? 27/06/26
    Michael Gerlinger, dirigeant de l'OL
    OL - Gerlinger : "Nous voulons jouer l’Europe, comme la saison passée" 27/06/26
    Michele Kang : "L'OL a une vraie fondation et est plus fort pour l'avenir" 26/06/26
    + d'infos
    derniers commentaires
    Faire défiler vers le haut