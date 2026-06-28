La première convention collective du football féminin professionnel a été officiellement signée vendredi. Après plusieurs mois de négociations entre l'UNFP et Foot Unis, les joueuses de Première Ligue et de Seconde Ligue disposeront désormais d'un cadre social commun.

Cette convention, réclamée pendant près de trois ans, marque une étape importante dans la professionnalisation du football féminin français. Elle fixe plusieurs droits minimaux concernant les contrats, la santé, la maternité, les conditions de travail ou encore le droit à l'image.

Des contrats obligatoires dans les effectifs

L'une des principales avancées concerne la contractualisation des joueuses. Les clubs de Première Ligue devront désormais compter au minimum onze footballeuses sous contrat à temps plein dans leur effectif professionnel. En Seconde Ligue, les femmes concernées devront bénéficier d'un contrat d'au moins 21 heures hebdomadaires. L'objectif est d'accélérer la professionnalisation des deux divisions et de garantir un socle minimal aux salariées.

Une meilleure protection sociale

La convention offre également plusieurs garanties sociales.

Les joueuses bénéficieront notamment :

de six semaines de congés payés ;

d'un hébergement pris en charge pendant sept nuits lors d'une arrivée dans un nouveau club ;

d'un accès garanti aux infrastructures et au suivi médical ;

de conditions d'entraînement communes pour l'ensemble des professionnelles.

Des avancées importantes sur la maternité

Le volet santé constitue sans doute l'une des principales évolutions. En cas d'arrêt de travail, le maintien du salaire est garanti pendant au moins 90 jours, sans condition d'ancienneté.

La convention promet aussi :

seize semaines de salaire garanti pendant le congé maternité ;

le maintien du salaire en cas d'arrêt lié à la grossesse ;

un accès maintenu aux installations et au suivi médical ;

un temps d'allaitement rémunéré pendant les heures de travail.

Le droit à l'image également concerné

Le texte aborde la question du droit à l'image collectif. Il prévoit une valorisation équitable du droit d'image pour l'ensemble des joueuses ainsi qu'une participation au développement économique du football féminin. Une gouvernance paritaire et des commissions spécialisées doivent par ailleurs permettre d'adapter régulièrement le texte aux réalités du terrain.

Une nouvelle étape pour le football féminin

Au-delà des mesures concrètes, cette convention collective constitue surtout une reconnaissance du statut des sportives. Alors que la Première Ligue poursuit sa professionnalisation et que la Seconde Ligue se structure progressivement, ce document vise à donner davantage de garanties sociales et de sécurité aux athlètes.