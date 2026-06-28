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Enzo Molebe lors de Real Betis - OL
Enzo Molebe lors de Real Betis – OL (Photo by Jose Luis Contreras / NurPhoto via AFP)

Avant les retrouvailles estivales, retour sur le dernier Real Betis - OL

  • par Alban Nivet

    • Le 29 juillet prochain, l'OL retrouvera le Real Betis à Cadix pour son dernier match de préparation. Les Lyonnais connaissent bien le club andalou puisqu'ils l'avaient affronté en novembre dernier en Ligue Europa.

    Le déplacement en Espagne du 6 novembre 2025 n'avait pas laissé un grand souvenir aux hommes de Paulo Fonseca. Battu 2-0 au stade de La Cartuja, l'OL avait subi la loi d'une équipe du Betis emmenée par Antony et Abdessamad Ezzalzouli, les deux buteurs de la rencontre. Les Andalous avaient rapidement pris l'avantage avant la demi-heure de jeu, Ezzalzouli ouvrant le score avant qu'Antony ne double la mise quelques minutes plus tard. Un résultat qui n'avait finalement pas eu de grande conséquence pour les perdants, puisqu'ils avaient terminé premiers de la phase de classement de la Ligue Europa.

    Une équipe lyonnaise largement remaniée

    Pour cette quatrième journée de Ligue Europa, le coach portugais avait fait tourner son effectif. Dominik Greif gardait les buts derrière une défense composée de Maitland-Niles, Kluivert, Niakhaté et Abner. Au milieu, Tanner Tessmann et Mathys De Carvalho accompagnaient Khalis Merah, tandis qu'Adam Karabec, Enzo Molebe et Martin Satriano animaient le secteur offensif. Le technicien lyonnais avait également fait entrer Afonso Moreira, Pavel Šulc, Clinton Mata, Nicolas Tagliafico ou encore Tyler Morton en seconde période. Malgré ces changements, les Rhodaniens s'étaient montrés peu dangereux face à une formation espagnole plus efficace dans les deux surfaces.

    Un nouveau rendez-vous cet été

    Près de neuf mois plus tard, les deux clubs se retrouveront cette fois dans un contexte bien différent. Le 29 juillet, à Cadix, l'OL disputera son dernier match de préparation avant le troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Cette affiche face au Betis constituera le dernier test pour Corentin Tolisso et ses coéquipiers avant LE rendez-vous de l'été. À quelques jours des premières échéances officielles, ils pourront ainsi se jauger contre un adversaire habitué aux joutes européennes. Rappelons qu'il fut quart de finaliste de la C3.

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