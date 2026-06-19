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Caroline Weir s'engage jusqu'en 2029 avec OL Lyonnes
Caroline Weir s’engage jusqu’en 2029 avec OL Lyonnes (@OL)

OL Lyonnes :  Weir dévoile les raisons qui l’ont poussée à signer

  • par David Hernandez

    • Libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, Caroline Weir a signé pour trois saisons à OL Lyonnes. Séduite par l’histoire lyonnaise et la présence de Jonatan Giraldez sur le banc.

    C'est un gros coup qu'OL Lyonnes a réalisé en ce début d'été. N'ayant pas renouvelé son contrat avec le Real Madrid, Caroline Weir a fait le choix de rejoindre la capitale des Gaules pour poursuivre sa carrière. À 30 ans, l'Écossaise va apporter son expérience acquise en Espagne mais aussi en Angleterre, du côté de Manchester City notamment. Elle apportera un autre profil à un milieu qui a perdu Lindsey Heaps et qui peut parfois être pointé du doigt.

    Toutefois, malgré son pedigree, Weir compte bien s'intégrer au fur et à mesure d'un effectif lyonnais qui a connu beaucoup de succès au moment de la reprise fin juillet. "J’étais extrêmement enthousiaste lorsque j’ai appris que OL Lyonnes s’intéressait à moi. C’est le club qui possède l’histoire la plus riche du foot féminin, a-t-elle avoué dans son interview d'arrivée. Je pense qu’elles ont ouvert la voie pendant de nombreuses années dans le football féminin et qu’elles continuent de le faire aujourd’hui. Leurs succès, en France ou en Europe, sont une véritable source d’inspiration. Le projet m’a immédiatement séduite car l’ambition du club correspond à ce que je veux accomplir. Rejoindre ce club était une évidence."

    "L'endroit idéal"

    Dans la capitale des Gaules, Caroline Weir va retrouver des joueuses qu'elle a croisées à plusieurs reprises comme adversaires, des anciennes coéquipières comme Sofie Svava, mais aussi un coach pas totalement inconnu. Si la milieu n'a jamais évolué sous les ordres de Jonatan Giráldez, elle a connu les Clasicos Real Madrid - Barça et donc la méthode catalane. De quoi faire pencher encore un peu plus la balance. "Le coach a également été un facteur très important dans mon choix. Il a déjà fait ses preuves et sait comment remporter la Ligue des champions. Il a entraîné les meilleures joueuses du monde et cela a compté. Je veux évoluer avec les meilleurs et je pense que c’est l’endroit idéal pour ça." À bientôt 31 ans, Weir espère remplir un peu plus son armoire à trophées, pour le moment vierge de tout titre de champion ou de Ligue des champions.

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