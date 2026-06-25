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Michele Kang, présidente de l'OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club
Michele Kang, présidente de l’OL, et Michael Gerlinger, directeur général du club (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL : Kang et Gerlinger tiendront une conférence de presse ce vendredi

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Trois jours après l'annonce d'un accord pour le rachat de l'OL par Michele Kang, l'Américaine se présentera face à la presse ce vendredi (17h30). Aux côtés de Michael Gerlinger, la présidente en dira sûrement plus sur l'avenir du club, avec, qui sait, une décision de la DNCG d'ici là.

    Depuis deux jours, un ouf de soulagement a envahi les supporters de l'OL. Pourtant, tout n'est pas revenu à la normale. Mais depuis l'annonce indiquant Michele Kang a trouvé un accord avec toutes les parties pour devenir la nouvelle propriétaire, un sentiment de renouveau a submergé Décines et ses environs. Le programme d'austérité est cependant toujours bien en place et l'Américaine devrait en dire un peu plus dans les heures à venir. En effet, comme cela avait été le cas le 9 juillet 2025 au moment du maintien de l'OL en Ligue 1, la femme d'affaires se présentera face à la presse à l'occasion d'une conférence vendredi (17h30).

    Quelle stratégie désormais à l'OL ?

    Une sortie médiatique, à suivre en direct sur Olympique-et-Lyonnais et très rare concernant Kang, qui permettra d'en savoir un peu plus sur l'avenir à court et moyen terme. Et peut-être de parler également de la décision de la DNCG, si elle est tombée d'ici à vendredi. Comme il y a un an, la présidente ne se présentera pas seule. Elle aura son bras droit, Michael Gerlinger, à ses côtés. L'Allemand conserve son rôle de directeur général, dans une volonté de stabilité au sein du club lyonnais.

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    2 commentaires
    1. Avatar
      brad - jeu 25 Juin 26 à 7 h 45

      Je vais avoir la réponse à ma question !!!

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    2. Avatar
      Poupette38 - jeu 25 Juin 26 à 8 h 00

      Hâte 🙏🙏

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