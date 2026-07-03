Mercato : Mohamed Ouédraogo signe officiellement à l'OL

L'Olympique lyonnais a officialisé ce vendredi l’arrivée de Mohamed Ouédraogo. Le latéral gauche burkinabè de 23 ans s'est engagé jusqu'en 2031 avec le club rhodanien. Le transfert s’élève à 2,8 millions d'euros, bonus compris.

International burkinabè, Mohamed Ouédraogo évoluait depuis deux saisons en Autriche, sous les couleurs du SCR Altach. Auteur d'un exercice convaincant en Bundesliga autrichienne, il a disputé 29 matchs de championnat lors de la saison 2025-2026, inscrivant quatre buts et délivrant une passe décisive. Avant de rejoindre l'Autriche en 2023, le défenseur avait effectué l'intégralité de sa formation au Burkina Faso. Passé par le SC Majestic, il avait ensuite rejoint les équipes de jeunes d'Altach, puis, il a progressivement intégré l'effectif professionnel.

Un profil offensif

Capable d'évoluer comme latéral gauche ou piston, Mohamed Ouédraogo s'est notamment distingué par son apport offensif. Sur les quatre dernières saisons avec Altach et son académie, il a disputé 90 rencontres toutes compétitions confondues pour sept buts et quatre passes décisives. Déjà appelé avec la sélection du Burkina Faso, le joueur compte 9 capes avec les Étalons et poursuit sa progression sur la scène internationale.

Une concurrence à gauche

Mohamed Ouédraogo devient ainsi l'une des recrues de l'été lyonnais, aux côtés notamment de Kaïl Boudache, Mads Bidstrup et Julien Duranville. Son arrivée permet à Paulo Fonseca de disposer d'une solution supplémentaire en défense avant le troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Pour un prix raisonnable à l'échelle du club, puisqu'il s'est engagé pour 2,2 millions d'euros. On ajoutera à ce transfert un maximum de 0,6 M€ de bonus ainsi qu’un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.