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Lyon’s Cesar Delgado celebrates after scoring the winning goal against Liverpool

Mercato : César Delgado pousse pour l’arrivée d’un international mexicain à l’OL

  • par Tristan Le Pezennec

    • César "Chelito" Delgado, ancien joueur de l’OL, est prêt à jouer les entremetteurs pour que Carlos Rodriguez, milieu défensif de 29 ans évoluant à Cruz Azul, au Mexique, rejoigne les rangs lyonnais cet été.

    Rien qu’à l’évocation de son nom, les souvenirs remontent chez les supporters lyonnais en pensant à "Chelito" Delgado. L’ailier argentin a disputé un peu plus de 100 matchs avec l’OL, entre 2008 et 2011, et il a laissé un souvenir impérissable à Lyon. On se souvient du but de la victoire dans les arrêts de jeu à Anfield en 2009 (1-2), de son match à Gerland face au Real en huitième de finale aller de Ligue des champions en 2010 ou encore de sa complicité sur le terrain avec Lisandro Lopez, son compatriote argentin. International aux vingt sélections, son passage dans le Rhône restera sa seule expérience en Europe.

    Une présence à la Coupe du monde cet été

    Il aura joué en Argentine, mais surtout au Mexique, à Cruz Azul et au CF Monterrey. Il est toujours resté proche de ce football mexicain et de ce championnat, qu’il connaît parfaitement. Lui est venue alors l’idée de souffler le nom d’un joueur, un certain Carlos Rodriguez, afin qu’il rejoigne l’OL. "J’aimerais qu’il vienne à Lyon, dans mon équipe. Bien sûr, il devra s’adapter car le style de jeu est très différent, mais s’il veut jouer au plus haut niveau, le championnat de France offre du prestige et la possibilité de disputer la Ligue des champions. J’espère qu’il m’écoutera et qu’il y verra une opportunité", s’est-il exprimé auprès d’El Universal Deportes.

    Très peu d'expérience en Europe, à 29 ans

    Carlos "Charly" Rodriguez est un milieu de terrain défensif de 29 ans, petit par la taille (1m71), qui évolue à Cruz Azul. Evalué à 5,5 M€ par le site spécialisé Transfermarkt, il a prolongé l’été dernier et se trouve sous contrat jusqu’en décembre 2029. Il n'a que très peu d'expérience en dehors du championnat mexicain. Sa seule expérience à l'étranger remonte au début de sa carrière du côté du CD Toledo, en deuxième division espagnole.

    Ce potentiel transfert n'en est évidemment qu'au stade d'une idée soufflée par un ancien de la maison lyonnaise, nous sommes donc encore très loin de la signature d'un contrat. Le droitier aux 68 sélections avec "El Tri" devrait disputer la Coupe du Monde cet été. Il retrouverait alors la Tchéquie d'un certain Pavel Sulc le 25 juin pour la troisième journée du groupe A.

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