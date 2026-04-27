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Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (OL)
Emeline Rochebilière, arbitre de D1 féminine (@FFF)

Nantes - OL Lyonnes : Emeline Rochebilière au sifflet

  • par David Hernandez
  • 2 Commentaires

    • Trois jours après la défaite à Arsenal, OL Lyonnes retrouve le championnat de France avec un déplacement à Nantes ce mercredi (19h). Cette rencontre de Première Ligue sera arbitrée par Emeline Rochebilière.

    "Vite switcher". Dimanche, après la défaite (2-1) à Arsenal, Ada Hegerberg appelait ses coéquipières à rapidement passer à autre chose. Une façon de ne pas ressasser les manquements affichés à Londres. L'attaquante norvégienne ne devait certainement pas penser au match contre le FC Nantes, mais bien à la demi-finale retour. Pourtant, il y aura bien un match de championnat entre les deux rendez-vous de Ligue des champions. Cela se passera ce mercredi à Nantes en match décalé de la 21e journée qui s'est tenue durant le week-end. On peut largement penser qu'une équipe bis se présentera sur la pelouse du stade Marcel Saupin mercredi à 19h.

    Un avant-goût des play-offs ?

    Pour ce rendez-vous qui n'a rien d'une priorité pour OL Lyonnes, Emeline Rochebilière sera en charge de donner le coup d'envoi entre deux formations qualifiées pour les play-offs. Reste à savoir si le FC Nantes restera à cette 4e place et retrouvera les Fenottes en demi-finale ou si les Canaries réussiront à combler leur retard de cinq points. En deux journées, cela peut probable. Rochebilière sera assistée par Mara Pansart et Claire Dewost. Jade Mongiat jouera de son côté le rôle de quatrième arbitre.

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    2 commentaires
    1. dede74
      dede74 - lun 27 Avr 26 à 16 h 53

      J'espère que l'on va envoyer la réserve, renforcée par quelques réservistes pros.

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      1. Avatar
        BadGone91 - lun 27 Avr 26 à 17 h 12

        Oui c'est ce qu'il faut. Ce match n'a aucune importance pour le classement, la seule importance peut-être de redonner un peu de temps de jeu aux joueuses qui en ont besoin, et peut-être de aussi de préparer la saison prochaine (quelles jeunes on fait monter ou on prête ?)

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