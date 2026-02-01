PSG - OL Lyonnes, toujours un choc de Première Ligue ?

Ce dimanche, l’OL Lyonnes affronte le PSG au Parc des Princes. Ce qui était la vitrine du championnat a perdu de sa superbe, alors que le club parisien brille par son instabilité sportive.

Samedi en fin d’après-midi, les joueuses de l’OL Lyonnes ont pris le train, direction Paris. Une mise au vert obligatoire avec un match programmé le dimanche à 15h. Cela permet ainsi de se mettre dans sa bulle, encore plus quand cela concerne un match contre le PSG. Pourtant, au Parc des Princes ce dimanche, la bataille s’annonce un peu déséquilibrée entre le leader lyonnais et un club parisien actuellement cinquième suite à son retrait de points dont il a fait appel. Même sans cette sanction, l’atmosphère autour de cette rencontre n’aurait pas été celle d’une grosse affiche de la Première Ligue.

En la programmant à la même heure qu’un OL - Lille, le diffuseur Canal Plus et la FFF ont encore frappé un joli coup au niveau de l’exposition médiatique. Quand il était le rendez-vous attendu par tous les amoureux du foot féminin, PSG - OL Lyonnes est finalement devenu un match comme un autre. Dans le vestiaire, Melchie Dumornay assure néanmoins que "ce sont de grands matchs du championnat français, et en plus au Parc des Princes. Affronter le PSG, c’est toujours particulier."

Une instabilité chronique dans le club parisien

Ils sont pourtant bien moins décisifs qu’à une certaine époque où la double confrontation servait de juge de paix pour le titre. Les play-offs ont enlevé cette excitation alors que les deux formations se sont retrouvées en finale sur les deux premières éditions de ces play-offs. Ce dimanche, l’OL Lyonnes arrivera avec un moral revu à la hausse après la qualification en Coupe de France. De quoi poursuivre la série de six victoires de suite dans la capitale ? Jonatan Giraldez l’espère bien. "Bien sûr, je veux gagner. Mais surtout, je veux que l’on mérite la victoire."

Il pourra compter sur quelques esprits revanchards dans son effectif. Pour la première fois, Marie-Antoinette Katoto fera son premier retour au Parc depuis son départ l’été dernier. "Tous les matchs sont importants mais je sais que celui-ci a une signification particulière pour elle, puisqu’elle a évolué au PSG", a noté son coach samedi. Elles seront de nombreuses anciennes Parisiennes dans le groupe de l’OL Lyonnes, preuve, s’il y en a besoin, que le rapport de forces est bien moins équilibré qu’à une époque. Et ce ne sont pas les soubresauts actuels au PSG avec plusieurs départs qui laissent à penser qu’il pourra de nouveau être l’adversaire numéro 1 des Fenottes.