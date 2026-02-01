Ménagé par Paulo Fonseca jeudi en sortant dès la mi-temps, Tyler Morton a retrouvé une vraie influence dans le jeu de l’OL. L’entraîneur portugais n’a pas manqué d’éloges à l’encontre de son milieu.

Sa sortie à la pause jeudi soir contre le PAOK a laissé craindre un pépin physique. Il n’en était rien. Mais le carton jaune récolté avant la mi-temps a certainement accéléré le processus de management de Paulo Fonseca envers Tyler Morton. Sous la menace d’une exclusion, lui qui est désormais en sursis avec les jaunes, l’Anglais a donc regardé du banc et bien emmitouflé sous sa doudoune les jeunes pousses de l’OL faire tomber le PAOK.

Néanmoins, la seconde mi-temps a été bien plus poussive et la formation lyonnaise a manqué d’une vraie rampe de lancement. Mathys De Carvalho et Tanner Tessmann, qui a remplacé l’ancien de Liverpool, n’ont clairement pas les mêmes attributs que Morton et cela s’en est ressenti. Fini les longues transversales rasantes ou les courses balle au pied pour faire remonter le bloc et casser des lignes par la même occasion.

"Il commande notre jeu"

Après un coup de mou à l’automne, Tyler Morton retrouve son influence dans le jeu lyonnais. Cela se ressent encore plus quand Corentin Tolisso n’est pas là. Au four et au moulin, le futur papa ne ménage pas ses efforts, lui qui possède le troisième temps de jeu de l’OL cette saison. De quoi pousser Fonseca à le remplacer "pour l’avoir dans une bonne condition physique contre Lille". En l’absence de son capitaine, l’entraîneur portugais sait pertinemment que le jeu de possession et de transition de son équipe dépendra de Morton avant tout

Ils n'ont pas le même rôle mais les deux milieux sont indispensables. Fonseca n’a pas manqué d’en faire l’éloge. "Il est très important pour nous. C’est un joueur qui commande notre jeu. Il est dans une bonne période et cela aide l’équipe. On retrouve beaucoup de qualités avec le ballon. Il prend souvent la bonne décision, il peut jouer sous pression et peut avancer balle au pied. Ce sont des choses que j’aime chez un milieu." Ces performances, il n’y a pas que l’environnement lyonnais qui les voit. Tyler Morton risque d’être un tube de l’été s’il continue comme ça…