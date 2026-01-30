Actualités
Noah Nartey à l'entraînement de l'OL
Noah Nartey à l’entraînement de l’OL (crédit : OetL)

OL - Lille : Sulc disponible, première convocation à venir pour Nartey

  • par David Hernandez

    • À deux jours du choc contre Lille (15h), Paulo Fonseca a fait un état des lieux de son groupe. L’OL va retrouver quelques forces vives avec le retour des joueurs non qualifiés en Ligue Europa.

    Depuis jeudi soir, la classe biberon de l’OL prend toute la lumière. Avec trois buteurs et un passeur décisif, l’Académie a bien mérité cet impact médiatique. Face aux manques de munitions dans le groupe professionnel, Paulo Fonseca a dû puiser dans la réserve et n’a pas eu à le regretter. S’il se satisfait de "pouvoir compter sur eux pour aider l’équipe", l’entraîneur portugais aimerait avant tout avoir tout son groupe à disposition. Pour la réception de Lille dimanche (15h), il pourra compter sur des retours d’importance.

    Non qualifiés en Ligue Europa, Endrick et Noah Nartey, les deux recrues hivernales, seront bien de la partie. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à voir le jeune Danois être lancé dans le grand bain tout de suite. "Il doit comprendre notre jeu. Je pense que c'est un magnifique joueur, mais nous avons plus de temps pour bien le préparer. Noah sera avec le groupe si nous avons besoin, si nous avons l'opportunité, mais pour commencer, je pense que c'est difficile", a déclaré Fonseca.

    Un Endrick frais contre le LOSC

    Même sur le banc, le Danois viendra étoffer un groupe qui sentait bon la Pro2 jeudi soir. Avec Hans Hateboer également de retour dans l’effectif, Paulo Fonseca pourra également s’appuyer sur Pavel Sulc. Le Tchèque a manqué les deux derniers matchs, mais "a participé normalement à la séance du jour". Le meilleur buteur de l’OL sera donc logiquement dans le groupe dimanche soir, à moins d’un pépin de dernière minute. Mais Fonseca, comme les supporters, croise les doigts pour avoir plus d’une munition.

