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Miniature de l'émission TKYDG du 16 03 2026
Miniature de l’émission TKYDG du 16 03 2026

OL : "Tant qu’il y aura des Gones" du lundi 16 mars en podcast

  • par Elohan Latta

    • Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, Tant qu'il y aura des Gones, en podcast sur différentes plateformes. 

    Les semaines se suivent et se ressemblent à l’OL. Et malheureusement, jamais dans le bon sens. Les Lyonnais sont à l'arrêt depuis maintenant six matchs. Sans réelles solutions dans le jeu, l’OL n’arrive toujours pas à retrouver son allant qui était le sien lors de son incroyable série de treize victoires consécutives. Ce lundi, l’équipe de TKYDG, accompagnée de l’invité du soir, le chef et président des Toques blanches, Christophe Marguin, est revenue sur le dernier match nul au Havre (0-0).

    Ce dimanche, comme face à Vigo jeudi dernier (1-1), les coéquipiers de Corentin Tolisso n’ont pas réussi à faire la différence, bien qu’ils aient été en supériorité numérique pendant près de 30 minutes. Dans une semaine capitale pour le club où les hommes de Paulo Fonseca vont disputer leur huitième de finale retour de Ligue Europa face au Celta ce jeudi (18h45), la question de prioriser la compétition européenne au profit de la Ligue 1 a animé l’émission. Mais comment survivre ? L’effectif semble à bout de souffle bien que des retours, notamment dans le secteur offensif, sont attendus dès jeudi au Parc OL...

    Vous pouvez également écouter "Tant qu'il y aura des Gones" sur AushaApple PodcastDeezerPodcast AddictAmazon Music. Et évidemment en replay sur YouTube

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